Вероятно умеренное давление на кривую ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятно умеренное давление на среднесрочный и длинный участок кривой рублевых гособлигаций на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Кривая ОФЗ в понедельник снизилась на 3-11 б.п., инверсия на участке 1-10 лет снизилась на 2 б.п. - до 52 б.п. (12,13% и 11,61% годовых соответственно). Опубликованный в пятницу среднесрочный прогноз ЦБ, который предполагает выход инфляции к таргету в 4% к концу 2024 года, придает уверенности инвесторам в успешности купирования инфляционных рисков регулятором. Вместе с тем для достижения столь амбициозной цели по инфляции вероятность еще одного повышения ставки на 100 б.п., на наш взгляд, находится на высоком уровне, что пока не учитывают доходности коротких ОФЗ, - отмечает эксперт в комментарии. - Во вторник Минфин объявит параметры традиционных еженедельных аукционов - возобновление размещения классических госбумаг окажет умеренное давление на среднесрочный и длинный участок кривой.

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