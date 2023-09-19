Нефть дорожает четвертую сессию подряд

Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в преддверии заседания ФРС. Фондовые индексы АТР опускаются во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник.

Фондовые индексы США завершили незначительным ростом торги в понедельник, инвесторы ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Решение Федрезерва по ключевой процентной ставке станет известно 20 сентября. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых.

При этом шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до конца текущего года, оценивается трейдерами в 40%, по данным CME FedWatch.

Федрезерв едва ли станет менять ставку, однако любые изменения в формулировках или макроэкономических прогнозах, особенно в плане инфляции, могут повлиять на рынки, написал Скотт Бухта из Brean Capital.

"Сейчас, когда руководство ФРС достигло конца цикла подъема ставок или приблизилось к нему, они постараются сформировать ожидания рынка на ближайшие год или два", - добавил он.

Акции американских автопроизводителей General Motors (SPB: GM) и Ford Motor (SPB: F) подешевели на 1,8% и 2,1% соответственно. GM и Ford объявили о намерении уволить соответственно 600 и 2000 сотрудников. Обе компании сообщили, что сокращения не затронут подразделения, бастующие в данный момент, однако являются следствием забастовки, инициированной профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW).

Стоимость бумаг Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) повысилась на 0,2%. Американский производитель сетевого оборудования сократит 350 сотрудников в следующем месяце в рамках очередного раунда снижения численности рабочих мест, сообщает MarketWatch.

Цена бумаг Dropbox Inc. (SPB: DBX) и PayPal Holdings (SPB: PYPL) снизилась на 1,4% и 2% соответственно после того, как аналитики William Blair и SVB MoffettNathanson ухудшили свои рекомендации для акций этих компаний.

Капитализация чипмейкера ARM Holdings снизилась на 4,5% после успешного IPO на прошлой неделе.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,02% и составил 34624,3 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Apple Inc. (SPB: AAPL) и Visa Inc. (SPB: V), подорожавшие на 1,7% и 1,5% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,07% - до 4453,53 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,01% и составил 13710,24 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются во вторник, лидером снижения является японский рынок, не работавший накануне из-за праздника.

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется 19 сентября. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам этого заседания, отмечает Market Watch. В то же время трейдеры опасаются, что тон заявлений Федрезерва будет "ястребиным", учитывая ускорение инфляции в США в августе.

На эту неделю также запланированы заседания Банка Англии и Банка Японии, их итоги будут подведены 21 и 22 сентября соответственно.

Банк Японии, как ожидается, сохранит краткосрочную процентную ставку по депозитам на уровне минус 0,1% годовых. Он удерживает ее на этом уровне с начала 2016 года. Трейдеры будут ждать от японского ЦБ сигналов о возможных сроках сворачивания ультрамягкой денежно-кредитной политики.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 1,1% в ходе торгов. Акции SoftBank Group теряют в цене 3,5%, Tokyo Electron - 5,1%, Advantest - 4,2%, Keyence - 2,1%, Fast Retailing - 0,6%.

Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng падают на 0,1%.

Лидерами снижения в материковом Китае являются акции поставщика технологий для обороны и промышленности HWA Create Corp. (-3,7%), Naura Technology (-2,2%), iFLYTEK (-3,7%), а также фармкомпании Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry (-2,8%).

В то же время дорожают акции China Life Insurance Co. (SPB: 2628) (+1,8%), China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (+1,5%) и PetroChina Co. (SPB: 857) (+1%).

В Гонконге дешевеют акции Longfor Group (-2,4%), Meituan (SPB: 3690) (-2%), JD.Com Inc. (SPB: JD) (-2%), Country Garden Services Holdings (-3,7%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,7% в ходе торгов, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,4%.

В Австралии дешевеют акции технологических и горнодобывающих компаний. Стоимость бумаг Block Inc. (SPB: SQ) опустилась на 3%, Computershare - на 2,1%, Weebit Nano - на 9,4%, BHP Group - на 1,3%, Fortescue Metals - на 1,2%.

Резервный банк Австралии (RBA) обсуждал возможность подъема ставки на 25 базисных пунктов на заседании 5 сентября, говорится в протоколе заседания ЦБ, опубликованном во вторник. Руководители RBA высказывали опасения, что инфляция в Австралии может оставаться выше целевого показателя ЦБ дольше, чем ожидалось ранее. Тем не менее, RBA принял решение сохранить ставку на уровне 4,1% третий месяц подряд.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти во вторник после достижения очередных годовых максимумов накануне на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $95,03 за баррель, что на 60 центов (0,64%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,5 (0,5%) - до $94,43 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,01 (1,1%) и составили $92,49 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на $0,71 (0,8%) - до $91,48 за баррель.

Накануне Brent обновила рекорд с 11 ноября прошлого года, WTI - с 7 ноября.

"Нефть сохраняет импульс к росту благодаря некоторым признакам восстановления китайской экономики", - сказал старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. В частности, он указал на улучшение показателей промышленного производства и потребительских расходов в прошлом месяце, а также на рост розничных продаж на 4,6% в августе в годовом выражении.

"WTI пытается закрепиться на уровне выше $90 за баррель", - добавил он.

"Наблюдающийся бычий тренд, скорее всего, сможет развернуть добыча в странах, не входящих в ОПЕК, особенно добыча сланцевой нефти и газа в США, в ответ на рост цен, - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric. - Мы видим первые признаки такой динамики, однако для того, чтобы повлиять на рынок, она должна быть сильнее и последовательнее".