Фокус внимания во вторник - бумаги "Транснефти" и Polymetal - БКС Экспресс

Фокус внимания российского рынка акций во вторник будет находиться на бумагах "Транснефти" и Polymetal, техническая картина индекса Мосбиржи остается прежней, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Российский рынок акций снова начал неделю со снижения. Традиция расти по понедельникам, которую мы наблюдали восемь месяцев , перестала работать. Индекс Мосбиржи потерял полпроцента и выглядел относительно слабо на протяжении всей сессии. Сказывается недостаток локальных драйверов для роста. Из позитивных моментов можно выделить лишь высокие цены на нефть. В остальном рыночные настроения участников сдержанные ввиду смены отношения к уровню процентных ставок. После пятничного заседания ЦБ РФ стало понятно, что высокая ключевая ставка с нами надолго, и это негативно для оценки большинства акций, - пишет аналитик. - Из корпоративных событий вторника в фокусе находятся новости о сплите привилегированных акций "Транснефти" и возобновлении торгов бумагами Polymetal. По индексу Мосбиржи пока не происходит важных движений, которые бы меняли сложившуюся техническую картину".

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