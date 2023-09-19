Краткосрочный скачок цены нефти к $100/барр. не исключен - БКС Экспресс

Краткосрочный скачок котировок нефти марки Brent к уровню $100 баррель при наличии позитивных катализаторов не исключен, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть продолжают поступательное движение вверх на пути к психологическому рубежу в $100 за баррель марки Brent. В публичном поле все больше говорят о трехзначной отметке. При этом ряд региональных нефтяных сортов в понедельник уже превысили это значение. Котировки находятся на максимальных уровнях с осени 2022 года и, судя по прогнозам, могут оставаться такими до конца 2023 года. Министр энергетики Саудовской Аравии в понедельник выступил с заявлением в защиту политики ограничения поставок. По его словам, международные рынки нуждаются в "мягком регулировании" для ограничения волатильности, а перспектива спроса в Китае связана с высокой неопределенностью, - указывают эксперты в обзоре. - На текущей неделе центральным событием может быть заседание ФРС США, которое пройдет в среду. Участники рынка ждут, что регулятор не будет повышать ставку, и будут внимательно слушать прогнозы ФРС по дальнейшей монетарной политике. Чем жестче будет риторика регулятора, тем сильнее может быть сдерживающий эффект на нефтяные цены. Несмотря на локальный ярко выраженный позитив, текущие уровни по нефти марки Brent уже близки к справедливым, так что дальнейший устойчивый рост выглядит маловероятным. При наличии краткосрочных позитивных катализаторов котировки вполне могут сформировать временный скачок в район $100. Но эти уровни вряд ли будут устойчивы, поскольку даже для производителей они не выгодны, ведь из-за слишком дорогой нефти начинает страдать спрос".

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