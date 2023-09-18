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18 сентября 2023 года 19:45

Рубль слегка укрепился к доллару и юаню по итогам понедельника благодаря растущей нефти и продажам валюты ЦБ

Москва. 18 сентября. Доллар США и китайский юань слегка снизились, а курс евро немного подрос по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился к бивалютной корзине и юаню благодаря растущим ценам на нефть и увеличенным объемам продаж валюты Центробанком.

Курс доллара США составил 96,545 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,05 руб./EUR1, подорожав на 12 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 9,2 копейки - до 99,47 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 4,6 копейки - до 13,205 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился к доллару США, бивалютной корзине и китайскому юаня по итогам торгов 18 сентября благодаря продолжающемуся росту мировых цен на нефть, что является позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета. Свою позитивную роль сыграли и увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ.

ЦБ РФ с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырос до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с указом президента РФ осуществлены Минфином в рублях. В связи с этим часть держателей евробондов после их погашения может предъявить дополнительный спрос на валюту. "В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - считает Банк России.

Нефть эталонных марок продолжает расти в цене вечером в понедельник на опасениях по поводу предложения топлива на мировом рынке. На этом фоне ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:00 МСК выросли в цене на 0,73%, до $94,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 1,22% - до $91,88 за баррель. За прошлую неделю WTI выросла в цене на 3,7%, Brent - на 3,6%, причем обе марки обновили максимумы с ноября прошлого года.

Основную роль в ралли цен на нефть сыграло решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. ОПЕК, Минэнерго США и Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозируют дальнейшее увеличение дефицита нефти на рынке в следующем квартале.

"Удивительно, что такой устойчивый рост цен на нефть происходит даже на фоне опасений сокращения спроса в Европе и Китае, так как эти экономики сталкиваются с существенным замедлением, и это показывает, насколько мало сейчас предложения", - отметил ведущий аналитик XM Мариос Хаджикириакос.

"В понедельник курс доллара США остался на уровне 96,5-97 рублей, практически не изменившись по отношению к уровням пятницы. В целом мы не меняем свой прогноз о целевом диапазоне курса 93-97 руб./$1, хотя и считаем, что в сложившейся на рынке ситуации риски сместились в сторону дальнейшего плавного роста доллара и евро по отношению к рублю в долгосрочной перспективе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рубль в самом начале торгов немного подешевел, но затем перешел к восстановительному росту. В середине торгов нацвалюта откатилась от дневных вершин в рамках коррекции, но все равно осталась в небольшом плюсе по отношению к доллару и юаню. Поддержку рублю оказывает увеличившийся почти в 10 раз объем ежедневных продаж ЦБ иностранной валюты. Правда, этот фактор временный, поскольку со следующей недели Банк России сократит предложение валюты до прежнего уровня. Дополнительным позитивом для рубля может выступать постепенное усиление влияния фактора налогового периода. Многие экспортеры заранее продают валюту с приближением пика налоговых платежей, который приходится на следующую неделю", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестици" Дмитрий Бабин.

Торговый диапазон по паре "доллар/рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 94-97 руб./$1, по паре" евро/рубль" - 102-104 руб./EUR1, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Опубликованная макроэкономическая статистика в США выступает в качестве поддержки доллару. Данные говорят о достаточном запасе прочности национальной экономики, - отмечает эксперт. - Новость, способная повлиять на дальнейшую траекторию евро, - повышение ЕЦБ ставки на 25 базисных пунктов. При этом в качестве позитива здесь может выступить сигнал европейского регулятора о том, что цикл ужесточения ДКП, скорее всего, идет к завершению. В центре внимания - пятничное увеличение ЦБ РФ ключевой ставки на 100 базисных пунктов. На российском рынке оно было ожидаемо большинством аналитиков. Ставка не является основным индикатором курса рубля. Ее рост, скорее, не окажет быстрого влияния на курс, но вкупе с остальными факторами и жестким сигналом регулятора также будет иметь охлаждающий эффект для рынка".

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "ряд вербальных интервенций, прозвучавших в начале прошлой недели, оказал российской валюте умеренную поддержку. С другой стороны, представители Банка России в пятницу высказывались против усиления мер валютного контроля, что сдерживает укрепление курса нацвалюты. На этой неделе на динамику рубля продолжат разнонаправленно влиять факторы, связанные с погашением еврооблигаций Минфина и повышенными продажами Центробанком юаней. На этом фоне курс доллара пока может двигаться в диапазоне 95,5-98,5 руб./$1, но на следующей неделе более выраженную поддержку рублю окажет налоговый период".

"Ближайшие пару дней могут быть определяющими для рубля. В выходные Минфин расплатился рублями по еврооблигационному выпуску объемом $3 млрд. Посмотрим, какая часть из полученных отечественными инвесторами средств снова будет направлена в валюту. В целом же пока рубль выглядит очень слабым, не исключены его попытки ухода в паре с долларом к отметке 100 руб./$1", - полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 19 сентября всего на 1,34 копейки, до 96,6472 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,87 копейки, до 103,0945 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 7,45 копейки по отношению к пятнице и составил 96,6702 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,44 копейки и составил 96,6451 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 636,403 млн, из которых $366,884 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 269,519 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 18 сентября увеличился на 13,24 копейки, до 103,1032 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 0,48 копейки, до 103,0811 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR462,838 млн, из которых EUR128,362 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR334,476 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу-понедельник продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на сентябрьском заседании на 100 базисных пунктов (до 13% годовых). Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 сентября выросла на 21 базисный пункт - до 12,41% годовых. При этом срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась в понедельник относительно пятницы на 6 базисных пунктов - до 12,02% годовых, на 3 месяца - прибавила 17 базисных пунктов, до 9,45% годовых, на 6 месяцев - выросла на 9 базисных пунктов, до 8,45% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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