Инвесторам стоит обратить внимание на облигации с плавающим купоном - SberCIB

Инвесторам стоит обратить внимание на облигации с плавающим купоном, в частности, ОФЗ-ПК серий 29020, 29024 и 29015, а также корпоративные выпуски Газпром Капитал 07, Норильский никель БО-09 и ВЭБ РФ-002Р-36, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Банк России в последние два месяца резко повысил ставки и пообещал сохранять жесткую денежно-кредитную политику в течение продолжительного времени, - пишут эксперты. - Как инвестору защититься от рисков дальнейшего роста ставок? Мы считаем, что стоит обратить внимание на облигации с плавающим купоном или флоатеры, поскольку они могут принести доходность выше, чем ОФЗ с фиксированным купоном, особенно в случае негативного развития событий".

Поскольку Центральный Банк собирается удерживать ставки на высоком уровне, инвестиции во флоутеры, на взгляд аналитиков, позволят инвесторам получить доход выше инфляции. Это связано с тем, что купонные платежи по ним обычно привязаны к ключевой ставке ЦБ или ставкам денежного рынка (которые также близки к ключевой ставке).

Стратеги SberCIB подчеркивают, что в условиях российского рынка, отличающегося высокой волатильностью, флоатеры неплохо себя зарекомендовали: с 2020 года средний годовой доход по ОФЗ с плавающим купоном был на 5 п. п. выше, чем по индексу RGBI (индекс ОФЗ с фиксированным купоном).

Аналитики инвестбанка предпочитают флоатеры, купонная структура которых повторяет структуру ОФЗ с плавающим купоном нового типа (выпущенных после 2020 года), привязанных к ставке RUONIA с техническим лагом в 7 дней.

"Инвестиции в ОФЗ с плавающим купоном могут принести доходность от 10% до 15,5% за год, в зависимости от движения ставок, - допускают в SberCIB. - При неблагоприятных сценариях они обеспечивают результаты лучше, чем ОФЗ с фиксированным купоном. По нашему мнению, наиболее интересны ОФЗ-ПК серий 29020, 29024 и 29015, а также корпоративные выпуски Газпром Капитал 07, Норильский никель БО-09 и ВЭБ РФ-002Р-36".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.