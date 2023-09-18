Котировки евробондов РФ в понедельник вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 18 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 23 базисных пункта - до 66,34% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 9,31% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели всего на 4 базисных пункта, до 68,12% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился также на 1 базисный пункт); самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился в цене на 4 базисных пункта, подешевев до 34,67% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и 15,43% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 55,29% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 29,56% годовых). Бумаги с погашением в 2027 и 2029 годах также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровнях закрытия предыдущего дня - 52,58% и 51,12% от номинала (доходность выросла на 1-2 базисных пункта - до 23,52% и 19,11% годовых, соответственно). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 4 базисных пункта, составив 65,26% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник боковую динамику в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Решение Федрезерва по ключевой процентной ставке станет известно 20 сентября. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых. При этом шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до конца текущего года, оценивается трейдерами в 40%, по данным CME FedWatch.