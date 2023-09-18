Рубль может торговаться в диапазоне 95-97 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс рубля может колебаться в диапазоне 95-97 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова и Анатолий Трифонов.

"Повышение ключевой ставки ЦБ РФ не оказало существенное влияние на волатильность рубля, как и увеличение продаж валютной выручки со стороны регулятора. Мы не ждем изменений других ключевых фундаментальных факторов на неделе. Постепенное увеличение продаж валюты экспортерами во второй половине месяца может принести некоторое облегчение, но мы ожидаем, что этот фактор будет более выражен на следующей неделе", - указывают эксперты в комментарии.

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