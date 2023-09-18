"БКС МИ" рекомендует покупать акции HCA Healthcare с прогнозной ценой $310

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции одной из крупнейших в США сетей больниц HCA Healthcare с прогнозной стоимостью на уровне $310 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания повысила эффективность и снизила издержки во время пандемии, что позволило стабилизировать рентабельность на хорошем уровне несмотря на инфляционное давление. Эмитент также приобретал активы, расширяя охват сети больниц, и выплачивал доходы акционерам посредством дивидендов и обратного выкупа акций. С учетом старения населения США мы позитивно оцениваем охват HCA в сегменте услуг здравоохранения: компания занимает уверенные позиции и продемонстрирует долгосрочный рост", - указывают эксперты.

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