Рубль днем практически не изменился к евро, но слегка укрепился к доллару и юаню благодаря растущей нефти

Москва. 18 сентября. Доллар США и китайский юань слегка снижаются, курс евро относительно стабилен в ходе дневных торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине и юаню благодаря растущим ценам на нефть и увеличенным объемам продаж валюты Центробанком.

Курс доллара США составил 96,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,965 руб./EUR1, подорожав всего на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 10,5 копейки - до 99,46 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 3,1 копейки - до 13,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и китайскому юаня благодаря продолжающемуся росту мировых цен на нефть, что является позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета. Свою позитивную роль играют и увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ.

ЦБ РФ с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырос до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с указом президента РФ осуществлены Минфином в рублях. В связи с этим часть держателей евробондов после их погашения может предъявить дополнительный спрос на валюту. "В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - считает Банк России.

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься днем в понедельник на фоне ослабления доллара США. Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 15:00 МСК торгуются на уровне $94,41 за баррель, что на 0,51% выше, чем на закрытии предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 0,5% - до $91,22 за баррель. Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $94,78 за баррель, WTI - до $91,7 за баррель.

ОПЕК, Минэнерго США и Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозируют дальнейшее увеличение дефицита нефти на рынке в следующем квартале. Устойчивый рост цен на нефть, наблюдаемый несмотря на опасения по поводу снижения спроса со стороны Европы и Китая, указывает на значительные сложности с предложением, считает ведущий аналитик XM Мариос Хаджикириакос. В то же время инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе.

Торговый диапазон по паре "доллар/рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 94-97 руб./$1, по паре" евро/рубль" - 102-104 руб./EUR1, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Опубликованная макроэкономическая статистика в США выступает в качестве поддержки доллару. Данные говорят о достаточном запасе прочности национальной экономики, - отмечает эксперт. - Новость, способная повлиять на дальнейшую траекторию евро, - повышение ЕЦБ ставки на 25 базисных пунктов. При этом в качестве позитива здесь может выступить сигнал европейского регулятора о том, что цикл ужесточения ДКП, скорее всего, идет к завершению. В центре внимания - пятничное увеличение ЦБ РФ ключевой ставки на 100 базисных пунктов. На российском рынке оно было ожидаемо большинством аналитиков. Ставка не является основным индикатором курса рубля. Ее рост,скорее ,не окажет быстрого влияния на курс, но вкупе с остальными факторами и жестким сигналом регулятора также будет иметь охлаждающий эффект для рынка".

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "ряд вербальных интервенций, прозвучавших в начале прошлой недели, оказал российской валюте умеренную поддержку. С другой стороны, представители Банка России в пятницу высказывались против усиления мер валютного контроля, что сдерживает укрепление курса нацвалюты. На этой неделе на динамику рубля продолжат разнонаправленно влиять факторы, связанные с погашением еврооблигаций Минфина и повышенными продажами Центробанком юаней. На этом фоне курс доллара пока может двигаться в диапазоне 95,5-98,5 руб./$, но на следующей неделе более выраженную поддержку рублю окажет налоговый период".

"Ближайшие пару дней могут быть определяющими для рубля. В выходные Минфин расплатился рублями по еврооблигационному выпуску объемом $3 млрд. Посмотрим, какая часть из полученных отечественными инвесторами средств снова будет направлена в валюту. В целом же пока рубль выглядит очень слабым, не исключены его попытки ухода в паре с долларом к отметке 100 руб./$1", - полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу-понедельник продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на сентябрьском заседании на 100 базисных пунктов (до 13% годовых). Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 сентября выросла на 21 базисный пункт - до 12,41% годовых. При этом срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась в понедельник относительно пятницы на 6 базисных пунктов - до 12,02% годовых, на 3 месяца - прибавила 17 базисных пунктов, до 9,45% годовых, на 6 месяцев - выросла на 9 базисных пунктов, до 8,45% годовых.