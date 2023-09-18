Решение ЦБР по ставке в октябре будет варьироваться от паузы до подъема на 50 б.п. - Альфа-банк

Возможное решение Банка России по ключевой ставке на заседании 27 октября 2023 года будет варьироваться от паузы до повышения на 50 б.п., в текущий момент наиболее реалистичным представляется вариант ее дополнительного повышения, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономисты Валерия Кобяк и Ксения Зайцева.

"Банк России в минувшую пятницу поднял ключевую ставку на 100 б.п. (до 13%). Мы считаем риторику пресс-релиза по-прежнему жесткой. Регулятор повысил свой прогноз инфляции на 2023 год с 5,0-6,5% до 6,0-7,0%: опубликованная ЦБ РФ траектория движения ставки также предполагает, что ставка может дойти до 14% к концу текущего года и не опустится ниже 11% в наиболее жестком сценарии на 2024 год, - отмечают аналитики в комментарии. - К следующему заседанию по ставке, которое пройдет 27 октября, ЦБ РФ уже будет иметь большую ясность в отношении реакции кредитного рынка на недавние повышения ставки и пруденциальные ужесточения. В результате мы полагаем, что возможное решение будет варьироваться от паузы до повышения на 50 б.п. - в данный момент наиболее реалистичным нам представляется сценарий дополнительного повышения ключевой ставки".

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