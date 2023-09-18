Технически по индексу Hang Seng появляется риск возврата на минимумы августа 2023г - БКС Экспресс

Технически по индексу Hang Seng появляется риск возврата на минимумы августа текущего года, считают аналитики БКС Экспресс.

"Гонконгские акции дешевеют в начале новой торговой недели. Технологические компании и застройщики падают опережающими темпами. Отток иностранной валюты из Китая в августе достиг $42 млрд, что является максимальным показателем с 2016 года. Слабость восстановления китайской экономики после локдаунов наряду с геополитическим противостоянием с США провоцируют подобную динамику. Goldman Sachs отмечает, что за последние шесть недель отток средств иностранных фондов из китайских акций достиг рекордных $15 млрд. Аналитики банка полагают, что китайский регулятор продолжит оказывать меры поддержки и может вновь снизить ставку в тот момент, когда ФРС держит свои на высоких уровнях, - отмечают эксперты в обзоре. - В секторе недвижимости пока без оптимизма. Полиция Китая впервые задержала несколько сотрудников дочерней компании проблемного застройщика Evergrande. Девелопер Country Garden едва избежал дефолта в прошлом месяце. Moody''s на прошлой неделе понизило прогноз по сектору недвижимости Китая со "стабильного" до "негативного", отмечая, что меры государственной поддержки окажут краткосрочное и неравномерное воздействие".

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