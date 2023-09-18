"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $130

"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices (AMD) с целью $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,07%, стоп-приказ: $88, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По результатам компании за II квартал 2023 года прибыль на акцию составила $0,58 при ожидаемых $0,57, продажи в сегменте пользовательских ПК просели на 54% в годовом выражении, отмечают аналитики. В следующем квартале AMD ожидает получить выручку на уровне $5,7 млрд, что на 2% больше продаж годовой давности, а также планирует рост валовой маржи на 100 б. п. относительно показателей апреля-июня.

"С технической точки зрения котировки двигались в восходящем тренде, но с середины июня началась затяжная коррекция. Сейчас цена находится около уровня поддержки, в случае отскока возможно возобновление восходящего движения. Стоп-лосс желательно поставить с существенным запасом на случай ложного пробоя уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $88 риск на портфель составит 1,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11", - указывают в "Финаме".

Advanced Micro Devices - одна из ведущих мировых корпораций по производству полупроводниковых компонентов.

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