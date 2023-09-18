Справедливая YTM новых бондов Джи-групп на 50 б.п. выше верхней границы заявленного диапазона - Инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность к погашению (YTM) новых 3-летних облигаций девелопера "Джи-групп" серии 002Р-03 на 50 б.п. выше верхней границы заявленного диапазона 14,25-14,75% годовых, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Джи-групп" планирует 21 сентября собрать заявки на 3-летние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд руб., - отмечает аналитик Александр Афонин. - По выпуску предусмотрена амортизация: 10% - в дату выплаты 6-го купона и по 15% - в даты выплат 7-го - 12-го купонов. Ориентир по ставке квартального купона - 14,25-14,75% годовых (эффективная доходность - 15,03-15,59% годовых). Из двух обращающихся выпусков компании у самого длинного, серии 002Р-02, дюрация существенно короче - всего 0,7 года. До резкого роста доходностей госбумаг в июле этого года выпуск торговался с премией порядка 400 б.п. Премия по новому выпуску при дюрации около двух лет составляет около 300-355 б.п. На наш взгляд, в текущих условиях справедливый уровень доходности для бумаг компании на 50 б.п. выше верхней границы заявленного диапазона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.