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18 сентября 2023 года 11:36

Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью и на фоне ослабления рубля

Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил позитивную динамику минувшей пятницы на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $94,5 за баррель), сдерживающим фактором выступают смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи поднялся в район 3170 пунктов, локомотивом выступили бумаги нефтяных компаний.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3165,01 пункта (+0,4%, максимум сессии 3177,23 пункта), индекс РТС - 1028,94 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 96,91 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,5% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник можно ожидать плавного роста рынка акций в течение дня. Повышение ставки ЦБ РФ, хоть и ожидаемое, не сильно помогает рынку акций, а скорее, подстегивает спрос на облигации, отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе российский рынок, скорее всего, продолжит торговаться в боковой формации с верхней границей 3250-3320 пунктов и уровнем поддержки 3015-3100 пунктов по индексу Мосбиржи, а высокие цены на глобальном нефтяном рынке будут удерживать российский рынок от серьезного падения. Текущая ключевая ставка ЦБ РФ позитивно скажется на доходах Мосбиржи, однако будет негативна для компаний с повышенным долгом. На американском рынке текущая неделя станет самой важной в сентябре - ФРС озвучит решение по ставке, отмечают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в понедельник вероятно продолжение восстановления рынка акций РФ, индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3140-3200 пунктов.

Риторика ЦБ РФ в пятницу оказалась в целом нейтральной, что способствовало росту индекса Мосбиржи, полагает аналитик. Ожидаемо сильно, на фоне возвращения покупателей, показали себя акции ИТ-компаний, которые наиболее чувствительны к изменению настроений на рынке. В понедельник последний день торгов расписками VK (MOEX: VKCO), после чего торги будут приостановлены на некоторое время из-за редомициляции головной компании.

"В текущих условия отдаем предпочтение акциям нефтегазового сектора на фоне высоких цен на нефть. Кроме этого, в числе лидеров сегодня могут оказаться бумаги ИТ-компаний благодаря улучшению рыночного сантимента", - считает Головинов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи попробует сформировать боковик в рамках 3100-3270 пунктов.

Решение ЦБ РФ по ставке в пятницу можно назвать умеренным, поскольку не исключались более жесткие действия, вплоть до установления ставки на уровне 15% годовых. Но даже при 13%-ной ставке подавляющее большинство дивидендных доходностей становятся неинтересными. Скорее всего, ослабнет и еще один драйвер роста рынка акций - девальвация рубля. Высокая ставка снизит потребительский спрос и аппетит импортеров, а дорогая нефть все-таки должна увеличить приток валютной выручки в страну.

"В целом, у нас нет никаких оснований полагать, что на рынке появятся новые драйверы роста и он начнет очередную восходящую фазу. Пока складывается впечатление, что индекс МосБиржи будет пытаться "рисовать" боковик в границах 3100-3270 пунктов", - считает эксперт.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,8-1,6% после существенного подъема днем ранее. По итогам недели вырос Dow Jones (+0,1%), но снизились вторую неделю подряд S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-0,9%).

Инвесторы оценивали масштабную порцию свежей статистики и корпоративные новости.

По данным Федрезерва США, объем промышленного производства в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты ожидали гораздо меньшего подъема - в среднем на 0,1%. Между тем, согласно уточненным данным, в июле показатель вырос на 0,7%, а не 1%, как сообщалось ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился до 1,9 пункта по сравнению с минус 19 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк в пятницу. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. При этом эксперты в среднем предполагали повышение всего до минус 10 пунктов, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре опустился до 67,7 пункта по сравнению с 69,5 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз предусматривал менее существенное снижение - до 69,1 пункта.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала негативная динамика индексов (биржи Японии не работают в связи с государственным праздником, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX, CAC 40 просели на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы прибавляют по 0,1%).

Инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы США, Банка Японии, Резервного банка Австралии и Народного банка Китая, которые пройдут в течение этой недели, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник замедлили подъем, но сохраняют позитивный импульс прошлой недели. Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $94,51 за баррель (+0,6% и +0,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $91,46 за баррель (+0,8% и +0,7% в пятницу).

По итогам прошедшей недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,7%. С начала текущего года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создает опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся все более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+17,8%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+9,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+6%).

Подешевели акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,6%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 12,14 млрд рублей (из них 1,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,4 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,12 млрд рублей на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF)).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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