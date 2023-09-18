"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PG&E

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций поставщика услуг электро- и газоснабжения в Калифорнии PG&E Corp., сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Бумаги с начала года показывают опережающий рост, но остаются волатильными из-за отсутствия дивидендов. PG&E с сентября 2017 года не объявляла дивидендов, и, на наш взгляд, поэтому менее привлекательна для инвесторов в секторе коммунального хозяйства, которым часто важен доход. Мы подтверждаем свою оценку базовой EPS в размере $1,2 в 2023 году и $1,35 в 2024 году. Эмитент планировал до 2025 года закрыть атомную станцию Diablo Canyon (менеджмент сообщал, что нет возможности ее содержать), однако недавно компания подала заявку на продление лицензии и федеральную помощь, с тем чтобы продолжить эксплуатацию станции", - отмечают эксперты.

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