"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг О''Кей

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг OKEY Group, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"О''Кей", владеющая ритейл-магазинами О''КЕЙ и ДА!, опубликовала отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года. Рентабельность по EBITDA сократилась из-за открытия новых дискаунтеров, которые еще не вышли на плановую мощность. Компания показала убыток из-за роста финансовых расходов в связи с высокой процентной ставкой. Дополнительно давление оказал убыток от курсовых разниц из-за ослабления рубля, поскольку часть обязательств бизнеса номинированы в долларах США, - отмечает эксперт. - Расписки компании торгуются по сопоставимым с конкурентами форвардным мультипликаторам, при этом X5 Retail Group и "Магнит" выглядят сильнее с точки зрения фундаментальных показателей. Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги эмитента".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.