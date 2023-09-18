Ключевая ставка ЦБР, скорее всего, останется на уровне 13% до конца года - "БКС МИ"

Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 13% годовых до конца текущего года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова и Анатолий Трифонов.

"Повышение ставки в пятницу позволило регулятору убедить рынок в том, что августовское решение не было краткосрочной и непропорциональной панической реакцией на снижение курса рубля, - отмечают эксперты. - Мы по-прежнему считаем, что ЦБ было важно подчеркнуть "ястребиный" настрой за счет повышения ставки, а не просто отреагировать на новые данные. Действительно, прошло слишком мало времени, чтобы оценить влияние августовского экстренного повышения ставки. Следовательно, рынку не стоит ожидать коррекционного снижения ставки в ближайшее время. Мы ожидаем, что ключевая ставка останется на уровне 13% до конца года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.