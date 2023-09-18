"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Li Auto

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 191 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Китайский рынок электрокаров уверенно растет. Продажи автомобилей на новых источниках энергии NEV ("чистые" и гибридные электромобили, а также авто с топливным элементом) за семь месяцев текущего года подскочили на 42%. При этом продажи гибридных автомобилей растут быстрее, чем "чистых" электоракаров. На этом фоне подтверждаем позитивный взгляд на акции Li Auto", - указывают эксперты инвесткомпании.

Li Auto - китайский производитель премиальных электромобилей. Компания производит четыре линейки автомобилей: Li One, LI L7, LI L8 и LI L9 - гибридные внедорожники с дальностью хода выше 800 км.

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