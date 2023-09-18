Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 95,5-98,5 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 95,5-98,5 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург"".

"Рубль на прошлой неделе умеренно укрепился, ряд вербальных интервенций оказывал поддержку российской валюте, - отмечается в комментарии. - С другой стороны, представители Банка России в пятницу высказывались против усиления мер валютного контроля. Сегодня курс USDRUB находится у 97,1 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На этой неделе на динамику рубля продолжат разнонаправленно влиять факторы, связанные с погашением еврооблигаций Минфина и повышенными продажами юаней ЦБ. На этом фоне курс USD/RUB пока может двигаться в диапазоне 95,5-98,5 руб./$1, но на следующей неделе более выраженную поддержку рублю окажет налоговый период".

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