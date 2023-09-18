Цена нефти в целом обладает шансами на рост до $100/барр. - "Велес Капитал"

Котировки нефти марки Brent в целом обладают шансами на развитие роста в район $100 за баррель ввиду рисков дефицита предложения в четвертом квартале текущего года, а также возможного ускорения экономики Китая благодаря стимулирующим мерам, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

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