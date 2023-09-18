Более масштабные покупки акций возобновятся при закреплении индекса Мосбиржи выше 3180п - "Велес Капитал"

Более масштабные покупки акций возобновятся при закреплении индекса Мосбиржи выше 3180 пунктов, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают рост после повышения на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Фондовый рынок РФ продолжит адаптироваться к более высоким процентным ставкам в стране после очередного ужесточения монетарной политики в пятницу. В начале торгов понедельника российский фондовый рынок может попытаться подняться выше, сохраняя бычий импульс конца прошлой недели, а также получая поддержку от высоких цен на нефть. Пятничное увеличение процентной ставки ЦБ РФ оказалось сдержанным, хотя и негативно для экономики РФ в среднесрочной перспективе. В целом ожидать возвращения более масштабных покупок на российский рынок стоит лишь при закреплении индекса Мосбиржи выше 3180 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика)", - пишет эксперт инвесткомпании.

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