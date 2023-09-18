Индекс Мосбиржи попробует сформировать боковик с границами 3100-3270п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует сформировать "боковик" с границами 3100-3270 пунктов, в целом пока нет никаких оснований для появления новых драйверов роста и начала очередной восходящей фазы, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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