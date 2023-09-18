Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 94-97 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-97 руб./$1, по паре евро/рубль - 102-104 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Опубликованная макроэкономическая статистика в США выступает в качестве поддержки доллару. Данные говорят о достаточном запасе прочности национальной экономики, - отмечает эксперт. - Новость, способная повлиять на дальнейшую траекторию евро - повышение ЕЦБ ставки на 0,25%. При этом в качестве позитива здесь может выступить сигнал европейского регулятора о том, что цикл ужесточения ДКП скорее всего идет к завершению. В центре внимания - пятничное увеличение ЦБ ключевой ставки на 100 б.п. На российском рынке оно было ожидаемо большинством аналитиков. Ставка не является основным индикатором курса рубля. Ее рост скорее не окажет быстрого влияния на курс, но вкупе с остальными факторами и жестким сигналом регулятора, также будет иметь охлаждающий эффект для рынка".

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