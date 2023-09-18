Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3140-3200п в понедельник - ПСБ

Вероятно продолжение восстановления российского рынка акций в понедельник, индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3140-3200 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Отдаем предпочтение акциям нефтегазового сектора на фоне высоких цен на нефть. Кроме того, в числе лидеров могут оказаться бумаги IT-компаний благодаря улучшению рыночного сантимента", - отмечает эксперт в комментарии.

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