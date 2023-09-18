Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка снизиться, отыгрывая итоги очередного заседания ЦБ РФ

Москва. 18 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка снизиться, отыгрывая как итоги очередного заседания Банка России, так и противоречивые сигналы с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием для российского финансового рынка 15 сентября стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была повышена на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление остается высоким. "Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорилось в заявлении ЦБ. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает Центробанк.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. При этом на словах ЦБ не исключал дальнейшего повышения ставки по итогам оценки поступающих данных: об этом, в частности, говорила 1 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом, несмотря на очередное повышение ставки, он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились после существенного подъема в предыдущий день. Инвесторы оценивали масштабную порцию свежей статистики и корпоративные новости. Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе повысился на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это максимальное увеличение с мая 2022 года. Аналитики прогнозировали рост на 0,3%. Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федеральной резервной системы. Эксперты ожидали гораздо меньшего подъема - в среднем на 0,1%. Между тем, согласно уточненным данным, в июле показатель вырос на 0,7%, а не 1%, как сообщалось ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился до 1,9 пункта по сравнению с минус 19 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк в пятницу. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. При этом эксперты в среднем предполагали повышение всего до минус 10 пунктов. Индекс потребительского доверия в США в сентябре опустился до 67,7 пункта по сравнению с 69,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз предусматривал менее существенное снижение - до 69,1 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник показывают негативную динамику, биржи Японии не работают в связи с государственным праздником. Инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы США, Банка Японии, Резервного банка Австралии и Народного банка Китая, которые пройдут в течение этой недели. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 МСК опустился на 0,1%, при этом гонконгский Hang Seng упал на 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК снизился на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,65%.

Вместе с тем цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели. Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $94,63 за баррель, что на 0,75% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на 0,3%, до $93,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,86%, до $91,55 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на 0,7%, до $90,77 за баррель, максимума с 7 ноября.

По итогам прошедшей недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,7%. С начала текущего года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создает опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся все более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 сентября выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,51 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,273 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,02% и составил 106,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 857,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,92%), "АФК Система-1Р-24" (+0,85%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,69%), "РЖД-001P-01R" (-0,64%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,62%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" 18 сентября с 11:00 до 11:45 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-005Р-04. Организатором выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR). Параметры займа пока не раскрываются. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций "Автодора" серии 005Р объемом 99,85 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в августе 2022 года. Облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" 19 сентября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых до оферты через год, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует начать размещение 3-летнего выпуска облигаций объемом 50 млрд рублей с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России. Ставка купонов будет ежемесячной и переменной. В первый месяц инвестору выплачивается фиксированный купон в размере 12% годовых. Дальнейшие ставки купонов будут равны ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 350 млн рублей началось 25 декабря 2020 года и закончилось 21 сентября 2021 года. Купоны по выпуску квартальные. Ставка текущего купона - 14% годовых.