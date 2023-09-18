.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка снизиться, отыгрывая итоги очередного заседания ЦБ РФ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
В России предлагают ввести транспортный демпфер
Грузоперевозчики просят правительство ввести транспортный демпфер - компенсацию компаниям за сдерживание роста стоимости доставки грузов. Письмо с таким обращением к главе кабмина Михаилу Мишустину направила ассоциация "Грузавтотранс", пишут...
 
ФАС против индексации цен на связь выше уровня инфляции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство отрицательный отзыв на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г. ФАС не устроили предложения разрешить операторам связи индексировать тарифы на уровень "не менее...
 
Активы нерезидентов на счетах брокеров РФ превысили 1 трлн руб.
середине года активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Согласно оценке "Коммерсанта", основанной на данных ЦБ, по итогам второго квартала общее количество счетов нерезидентов у российских брокеров выросло более чем на...
 
18 сентября 2023 года 09:51

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка снизиться, отыгрывая итоги очередного заседания ЦБ РФ

Москва. 18 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка снизиться, отыгрывая как итоги очередного заседания Банка России, так и противоречивые сигналы с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием для российского финансового рынка 15 сентября стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была повышена на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление остается высоким. "Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорилось в заявлении ЦБ. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает Центробанк.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. При этом на словах ЦБ не исключал дальнейшего повышения ставки по итогам оценки поступающих данных: об этом, в частности, говорила 1 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом, несмотря на очередное повышение ставки, он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились после существенного подъема в предыдущий день. Инвесторы оценивали масштабную порцию свежей статистики и корпоративные новости. Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе повысился на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это максимальное увеличение с мая 2022 года. Аналитики прогнозировали рост на 0,3%. Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федеральной резервной системы. Эксперты ожидали гораздо меньшего подъема - в среднем на 0,1%. Между тем, согласно уточненным данным, в июле показатель вырос на 0,7%, а не 1%, как сообщалось ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился до 1,9 пункта по сравнению с минус 19 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк в пятницу. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. При этом эксперты в среднем предполагали повышение всего до минус 10 пунктов. Индекс потребительского доверия в США в сентябре опустился до 67,7 пункта по сравнению с 69,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз предусматривал менее существенное снижение - до 69,1 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник показывают негативную динамику, биржи Японии не работают в связи с государственным праздником. Инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы США, Банка Японии, Резервного банка Австралии и Народного банка Китая, которые пройдут в течение этой недели. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 МСК опустился на 0,1%, при этом гонконгский Hang Seng упал на 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК снизился на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,65%.

Вместе с тем цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели. Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $94,63 за баррель, что на 0,75% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на 0,3%, до $93,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,86%, до $91,55 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на 0,7%, до $90,77 за баррель, максимума с 7 ноября.

По итогам прошедшей недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,7%. С начала текущего года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создает опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся все более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 сентября выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,51 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,273 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,02% и составил 106,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 857,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,92%), "АФК Система-1Р-24" (+0,85%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,69%), "РЖД-001P-01R" (-0,64%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,62%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" 18 сентября с 11:00 до 11:45 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-005Р-04. Организатором выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR). Параметры займа пока не раскрываются. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций "Автодора" серии 005Р объемом 99,85 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в августе 2022 года. Облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" 19 сентября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых до оферты через год, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует начать размещение 3-летнего выпуска облигаций объемом 50 млрд рублей с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России. Ставка купонов будет ежемесячной и переменной. В первый месяц инвестору выплачивается фиксированный купон в размере 12% годовых. Дальнейшие ставки купонов будут равны ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 350 млн рублей началось 25 декабря 2020 года и закончилось 21 сентября 2021 года. Купоны по выпуску квартальные. Ставка текущего купона - 14% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 сентября 2023 года 14:01
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), Газпром Капитал 07 (ГазпромК07), РЖД 001Р-26R, сообщается в комментарии аналитика Игоря...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 13:40
Справедливая YTM новых бондов Джи-групп на 50 б.п. выше верхней границы заявленного диапазона - Инвестбанк "Синара"
Справедливая доходность к погашению (YTM) новых 3-летних облигаций девелопера "Джи-групп" серии 002Р-03 на 50 б.п. выше верхней границы заявленного диапазона 14,25-14,75% годовых, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Джи-групп" планирует 21 сентября собрать заявки на 3-летние...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 13:15
"БКС МИ" подтверждает торговую идею: "лонг в акциях Интер РАО против ФСК-Россети"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях "Интер РАО" против акций "ФСК-Россети", открытую 25 апреля 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Наша торговая идея, к сожалению, с 31 июля она показала...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 12:53
Бумаги О''Кей не интересны для покупки на текущих уровнях - "Солид Брокер"
Депозитарные расписки "О''Кей" не интересны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики "Солид Брокер". "Группа Окей выпустила МСФО отчет за I полугодие 2023 года. Общая выручка Группы увеличилась на 1,7% в годовом выражении до 99,5 млрд рублей за счет роста розничной выручки и дохода от...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 12:33
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PG&E
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций поставщика услуг электро- и газоснабжения в Калифорнии PG&E Corp., сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Бумаги с начала года показывают опережающий рост, но остаются волатильными из-за отсутствия дивидендов....    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 12:14
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг О''Кей
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг OKEY Group, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "О''Кей", владеющая ритейл-магазинами О''КЕЙ и ДА!, опубликовала отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года. Рентабельность по EBITDA сократилась из-за...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 11:51
Ключевая ставка ЦБР, скорее всего, останется на уровне 13% до конца года - "БКС МИ"
Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 13% годовых до конца текущего года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова и Анатолий Трифонов. "Повышение ставки в пятницу позволило регулятору убедить рынок в том, что августовское решение не было краткосрочной...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 11:36
Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью и на фоне ослабления рубля
Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил позитивную динамику минувшей пятницы на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $94,5 за баррель), сдерживающим фактором выступают смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи поднялся в район 3170 пунктов, локомотивом выступили бумаги нефтяных компаний.    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 11:33
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рейтинг акций Магнита на уровне "покупать"
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рейтинг акций "Магнита" на уровне "покупать" с целевой ценной 6900 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Магнит" завершил выкуп акций в рамках тендерного предложения, в общей сложности было выкуплено 21,9 млн акций или 21,5% от выпущенных бумаг на сумму...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 11:16
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Li Auto
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 191 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Китайский рынок электрокаров уверенно растет. Продажи автомобилей на новых...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 11:02
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 95,5-98,5 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 95,5-98,5 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург"". "Рубль на прошлой неделе умеренно укрепился, ряд вербальных интервенций оказывал поддержку российской валюте, - отмечается в комментарии. - С другой стороны,...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 10:48
Цена нефти в целом обладает шансами на рост до $100/барр. - "Велес Капитал"
тировки нефти марки Brent в целом обладают шансами на развитие роста в район $100 за баррель ввиду рисков дефицита предложения в четвертом квартале текущего года, а также возможного ускорения экономики Китая благодаря стимулирующим мерам, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 10:35
Более масштабные покупки акций возобновятся при закреплении индекса Мосбиржи выше 3180п - "Велес Капитал"
Более масштабные покупки акций возобновятся при закреплении индекса Мосбиржи выше 3180 пунктов, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают рост после повышения на прошлой неделе, а настроения на мировых...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 10:22
Индекс Мосбиржи попробует сформировать боковик с границами 3100-3270п - "Алор Брокер"
декс Мосбиржи, скорее всего, попробует сформировать "боковик" с границами 3100-3270 пунктов, в целом пока нет никаких оснований для появления новых драйверов роста и начала очередной восходящей фазы, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 10:10
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 94-97 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-97 руб./$1, по паре евро/рубль - 102-104 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Опубликованная макроэкономическая...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.