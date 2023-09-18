Устойчивый рост котировок нефти в дальнейшем маловероятен - БКС Экспресс

Дальнейший устойчивый рост котировок нефти марки Brent выглядит маловероятным, но исключить краткосрочный скачок к уровню $100 за баррель нельзя, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent завершили прошлую неделю в позитивном ключе. Текущие уровни котировок близки к справедливым, так что их дальнейший устойчивый рост выглядит маловероятным. Тем не менее при наличии краткосрочных позитивных катализаторов цена вполне может сформировать временный скачок в район психологической отметки $100 за баррель. Такими катализаторами могут стать новые сообщения о перебоях в работе добычных объектов из-за форс-мажорных обстоятельств или погодных условий", - пишет аналитик в комментарии.

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