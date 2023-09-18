Повышение ставки ЦБР еще не полностью учтено в доходностях коротких ОФЗ - ПСБ

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ еще не полностью учтено в доходностях коротких рублевых гособлигаций, длинные ОФЗ будут оставаться "лучше рынка" на текущей неделе, предпочтение же по-прежнему остается флоатерам, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Повышение ключевой ставки в пятницу на 100 б.п. (до 13% годовых) спровоцировало рост доходности коротких ОФЗ на 13-19 б.п. (до 12,08%-12,18% годовых по 1-2-летним бумагам). Доходность 10-леток, напротив, снизилась на 2 б.п. (до 11,64% годовых) - ужесточение монетарной политики ЦБ будет способствовать снижению долгосрочных инфляционных рисков. В целом сигнал регулятор остался без изменения, который в текущих условиях можно рассматривать как нейтральный с возможностью сохранения или повышения ставки. При этом регулятор отметил, что период удержания ставок на высоком уровне будет продолжительным. На наш взгляд, данный фактор пока полностью не учтен в доходностях коротких ОФЗ (сроком 1-2 года) и на текущей неделе продажи на данном участке кривой, скорее всего, сохранятся. Длинные ОФЗ будут оставаться "лучше рынка". Вместе с тем, учитывая риски глобальной неопределенности, по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам", - пишет эксперт в комментарии.

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