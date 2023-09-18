Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi, сообщается в обзоре аналитиков.

"Поставки мобильных телефонов на внутренний рынок КНР упали в июле на 6,8% г/г (до 18,552 млн штук), как показали данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT). Мы считаем, что негативный тренд в поставках смартфонов продолжится, в связи с чем останутся под давлением бумаги эмитента", - указывают эксперты.

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