.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется около $94,5 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
В России предлагают ввести транспортный демпфер
Грузоперевозчики просят правительство ввести транспортный демпфер - компенсацию компаниям за сдерживание роста стоимости доставки грузов. Письмо с таким обращением к главе кабмина Михаилу Мишустину направила ассоциация "Грузавтотранс", пишут...
 
ФАС против индексации цен на связь выше уровня инфляции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство отрицательный отзыв на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г. ФАС не устроили предложения разрешить операторам связи индексировать тарифы на уровень "не менее...
 
Активы нерезидентов на счетах брокеров РФ превысили 1 трлн руб.
середине года активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Согласно оценке "Коммерсанта", основанной на данных ЦБ, по итогам второго квартала общее количество счетов нерезидентов у российских брокеров выросло более чем на...
 
18 сентября 2023 года 09:03

Brent торгуется около $94,5 за баррель

Рынок акций США снизился в пятницу. Фондовые индексы АТР в понедельник показывают негативную динамику. Цены на нефть растут в понедельник.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились после существенного подъема в предыдущий день.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,1%. При этом S&P 500 и Nasdaq завершили "в минусе" вторую неделю подряд, потеряв за последние пять дней 0,5% и 0,9% соответственно.

Инвесторы оценивали масштабную порцию свежей статистики и корпоративные новости.

"Картина инфляции продолжает оставаться сложной, - полагает глава отдела акций Amundi U.S. Марко Пирондини. - Рынок начинает понимать, что ФРС будет удерживать высокие процентные ставки дольше (чем предполагалось ранее - ИФ)".

По его словам, экономика США продолжает оставаться "достаточно сильной", о чем говорят и пятничные статданные, и это затрудняет замедление темпов роста потребительских цен, сообщает MarketWatch.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе повысился на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это максимальное увеличение с мая 2022 года. Аналитики прогнозировали рост на 0,3%.

Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федеральной резервной системы. Эксперты ожидали гораздо меньшего подъема - в среднем на 0,1%. Между тем, согласно уточненным данным, в июле показатель вырос на 0,7%, а не 1%, как сообщалось ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился до 1,9 пункта по сравнению с минус 19 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк в пятницу. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе.

При этом эксперты в среднем предполагали повышение всего до минус 10 пунктов, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре опустился до 67,7 пункта по сравнению с 69,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз предусматривал менее существенное снижение - до 69,1 пункта.

Цена акций Planet Fitness (SPB: PLNT) рухнула на 15,9% после того, как совет директоров оператора фитнес-клубов уволил главного исполнительного директора Криса Рондо, который занимал эту должность с 2013 года.

Salesforce Inc. (SPB: CRM) объявила о том, что планирует нанять 3,3 тыс. сотрудников в различные подразделения. Бумаги поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами подешевели на 1,9%.

Цена акций Lennar Corp. (SPB: LEN) опустилась на 2,5%. Одна из крупнейших строительных компаний США в третьем финквартале (июнь-август) снизила чистую прибыль на 24%.

Стоимость Adobe Inc. (SPB: ADBE) упала на 4,2%, несмотря на хорошую отчетность. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в третьем финквартале (июнь-август) увеличил чистую прибыль на 23%, выручку - на 10%, причем оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.

Walt Disney Co. (SPB: DIS) еще не приняла решения, будет ли продавать телевизионную сеть ABC и другие активы в сфере традиционного вещания, заявил представитель компании. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Disney провела предварительные переговоры с Nexstar Media Group (SPB: NXST) о продаже своих телеканалов, включая ABC. Котировки акций Disney выросли на 1,3%, Nexstar - снизились на 3,7%.

Акции General Motors (SPB: GM) подорожали на 0,9%, Ford Motor (SPB: F) - подешевели на 0,1%. Порядка 13 тыс. сотрудников этих двух компаний, а также Stellantis NV вышли на забастовку, поскольку автопроизводители не смогли договориться с профсоюзом работников автомобильной отрасли UAW о повышении оплаты труда.

С точки зрения рынка, забастовка "не вызывает особых проблем", если посмотреть на котировки бумаг автокомпаний, отмечает управляющий директор по деривативам Charles Schwab Рэнди Фредерик. Однако она может стать проблемой, если продлится продолжительное время, полагает он.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 288,87 пункта (на 0,83%) - до 34618,24 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Home Depot Inc. (SPB: HD), подешевевшие на 2,5%. По итогам торгов из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, выросла стоимость всего трех: Walt Disney, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,2% и UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 0,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 54,78 пункта (на 1,22%) и составило 4450,32 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 217,72 пункта (на 1,56%) - до 13708,33 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают негативную динамику, биржи Японии не работают в связи с государственным праздником.

Инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы США, Банка Японии, Резервного банка Австралии и Народного банка Китая, которые пройдут в течение этой недели, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 МСК опустился на 0,1%, при этом гонконгский Hang Seng упал на 1,1%.

Наиболее значительное снижение среди компонентов Hang Seng показывают акции девелоперов China Resources Land и Longfor Group Holdings - на 3,5% и 2,6% соответственно, производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 3,3%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,9%, Hang Seng Bank - на 2,5%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,4%.

Кроме того, цена бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) уменьшилась на 1,3% и 1,7% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,8%, телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) (SPB: 941) - на 0,3%.

Между тем повышается стоимость автопроизводителей Geely и BYD - соответственно на 2,1% и 1,3%, а также фармацевтических CSPC Pharmaceutical Group и Hansoh Pharmaceutical Group - на 1,2% и 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК снизился на 1%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустились на 2,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%, авиакомпании Korean Air Lines - на 2%.

При этом бумаги сталелитейной Posco подорожали на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,65%.

В том числе снижается стоимость бумаг представителей технологического сектора Wisetech Global (-2,4%), Xero (-3,9%), Block Inc. (-2%), Novonix (-9%) и Altium (-2,2%).

Наиболее значительное падение демонстрируют акции платежной системы Zip Co. - на 9,4%.

Между тем лидером подъема выступают бумаги золотодобывающей компании St. Barbara Ltd., цена которых взлетела на 5,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,3% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $94,47 за баррель, что на $0,54 (0,57%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,3%) до $93,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,54 (0,57%), до $94,47 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $0,61 (0,7%), до $90,77 за баррель, максимума с 7 ноября.

По итогам прошедшей недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,7%.

С начала текущего года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создает опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся все более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.

"Фокус внимания трейдеров на этой неделе сместится на заседание Федеральной резервной системы, однако усиливающаяся проблема нехватки предложения нефти и сокращения запасов, поддерживает "бычьи" настроения на рынке", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 сентября 2023 года 14:01
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), Газпром Капитал 07 (ГазпромК07), РЖД 001Р-26R, сообщается в комментарии аналитика Игоря...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 13:40
Справедливая YTM новых бондов Джи-групп на 50 б.п. выше верхней границы заявленного диапазона - Инвестбанк "Синара"
Справедливая доходность к погашению (YTM) новых 3-летних облигаций девелопера "Джи-групп" серии 002Р-03 на 50 б.п. выше верхней границы заявленного диапазона 14,25-14,75% годовых, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Джи-групп" планирует 21 сентября собрать заявки на 3-летние...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 13:15
"БКС МИ" подтверждает торговую идею: "лонг в акциях Интер РАО против ФСК-Россети"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях "Интер РАО" против акций "ФСК-Россети", открытую 25 апреля 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Наша торговая идея, к сожалению, с 31 июля она показала...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 12:53
Бумаги О''Кей не интересны для покупки на текущих уровнях - "Солид Брокер"
Депозитарные расписки "О''Кей" не интересны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики "Солид Брокер". "Группа Окей выпустила МСФО отчет за I полугодие 2023 года. Общая выручка Группы увеличилась на 1,7% в годовом выражении до 99,5 млрд рублей за счет роста розничной выручки и дохода от...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 12:33
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PG&E
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций поставщика услуг электро- и газоснабжения в Калифорнии PG&E Corp., сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Бумаги с начала года показывают опережающий рост, но остаются волатильными из-за отсутствия дивидендов....    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 12:14
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг О''Кей
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг OKEY Group, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "О''Кей", владеющая ритейл-магазинами О''КЕЙ и ДА!, опубликовала отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года. Рентабельность по EBITDA сократилась из-за...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 11:51
Ключевая ставка ЦБР, скорее всего, останется на уровне 13% до конца года - "БКС МИ"
Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 13% годовых до конца текущего года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова и Анатолий Трифонов. "Повышение ставки в пятницу позволило регулятору убедить рынок в том, что августовское решение не было краткосрочной...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 11:36
Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью и на фоне ослабления рубля
Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил позитивную динамику минувшей пятницы на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $94,5 за баррель), сдерживающим фактором выступают смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи поднялся в район 3170 пунктов, локомотивом выступили бумаги нефтяных компаний.    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 11:33
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рейтинг акций Магнита на уровне "покупать"
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рейтинг акций "Магнита" на уровне "покупать" с целевой ценной 6900 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Магнит" завершил выкуп акций в рамках тендерного предложения, в общей сложности было выкуплено 21,9 млн акций или 21,5% от выпущенных бумаг на сумму...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 11:16
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Li Auto
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 191 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Китайский рынок электрокаров уверенно растет. Продажи автомобилей на новых...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 11:02
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 95,5-98,5 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 95,5-98,5 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург"". "Рубль на прошлой неделе умеренно укрепился, ряд вербальных интервенций оказывал поддержку российской валюте, - отмечается в комментарии. - С другой стороны,...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 10:48
Цена нефти в целом обладает шансами на рост до $100/барр. - "Велес Капитал"
тировки нефти марки Brent в целом обладают шансами на развитие роста в район $100 за баррель ввиду рисков дефицита предложения в четвертом квартале текущего года, а также возможного ускорения экономики Китая благодаря стимулирующим мерам, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 10:35
Более масштабные покупки акций возобновятся при закреплении индекса Мосбиржи выше 3180п - "Велес Капитал"
Более масштабные покупки акций возобновятся при закреплении индекса Мосбиржи выше 3180 пунктов, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают рост после повышения на прошлой неделе, а настроения на мировых...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 10:22
Индекс Мосбиржи попробует сформировать боковик с границами 3100-3270п - "Алор Брокер"
декс Мосбиржи, скорее всего, попробует сформировать "боковик" с границами 3100-3270 пунктов, в целом пока нет никаких оснований для появления новых драйверов роста и начала очередной восходящей фазы, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей...    читать дальше
.
18 сентября 2023 года 10:10
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 94-97 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-97 руб./$1, по паре евро/рубль - 102-104 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Опубликованная макроэкономическая...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.