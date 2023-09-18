Brent торгуется около $94,5 за баррель

Рынок акций США снизился в пятницу. Фондовые индексы АТР в понедельник показывают негативную динамику. Цены на нефть растут в понедельник.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились после существенного подъема в предыдущий день.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,1%. При этом S&P 500 и Nasdaq завершили "в минусе" вторую неделю подряд, потеряв за последние пять дней 0,5% и 0,9% соответственно.

Инвесторы оценивали масштабную порцию свежей статистики и корпоративные новости.

"Картина инфляции продолжает оставаться сложной, - полагает глава отдела акций Amundi U.S. Марко Пирондини. - Рынок начинает понимать, что ФРС будет удерживать высокие процентные ставки дольше (чем предполагалось ранее - ИФ)".

По его словам, экономика США продолжает оставаться "достаточно сильной", о чем говорят и пятничные статданные, и это затрудняет замедление темпов роста потребительских цен, сообщает MarketWatch.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе повысился на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это максимальное увеличение с мая 2022 года. Аналитики прогнозировали рост на 0,3%.

Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федеральной резервной системы. Эксперты ожидали гораздо меньшего подъема - в среднем на 0,1%. Между тем, согласно уточненным данным, в июле показатель вырос на 0,7%, а не 1%, как сообщалось ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился до 1,9 пункта по сравнению с минус 19 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк в пятницу. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе.

При этом эксперты в среднем предполагали повышение всего до минус 10 пунктов, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре опустился до 67,7 пункта по сравнению с 69,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз предусматривал менее существенное снижение - до 69,1 пункта.

Цена акций Planet Fitness (SPB: PLNT) рухнула на 15,9% после того, как совет директоров оператора фитнес-клубов уволил главного исполнительного директора Криса Рондо, который занимал эту должность с 2013 года.

Salesforce Inc. (SPB: CRM) объявила о том, что планирует нанять 3,3 тыс. сотрудников в различные подразделения. Бумаги поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами подешевели на 1,9%.

Цена акций Lennar Corp. (SPB: LEN) опустилась на 2,5%. Одна из крупнейших строительных компаний США в третьем финквартале (июнь-август) снизила чистую прибыль на 24%.

Стоимость Adobe Inc. (SPB: ADBE) упала на 4,2%, несмотря на хорошую отчетность. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в третьем финквартале (июнь-август) увеличил чистую прибыль на 23%, выручку - на 10%, причем оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.

Walt Disney Co. (SPB: DIS) еще не приняла решения, будет ли продавать телевизионную сеть ABC и другие активы в сфере традиционного вещания, заявил представитель компании. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Disney провела предварительные переговоры с Nexstar Media Group (SPB: NXST) о продаже своих телеканалов, включая ABC. Котировки акций Disney выросли на 1,3%, Nexstar - снизились на 3,7%.

Акции General Motors (SPB: GM) подорожали на 0,9%, Ford Motor (SPB: F) - подешевели на 0,1%. Порядка 13 тыс. сотрудников этих двух компаний, а также Stellantis NV вышли на забастовку, поскольку автопроизводители не смогли договориться с профсоюзом работников автомобильной отрасли UAW о повышении оплаты труда.

С точки зрения рынка, забастовка "не вызывает особых проблем", если посмотреть на котировки бумаг автокомпаний, отмечает управляющий директор по деривативам Charles Schwab Рэнди Фредерик. Однако она может стать проблемой, если продлится продолжительное время, полагает он.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 288,87 пункта (на 0,83%) - до 34618,24 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Home Depot Inc. (SPB: HD), подешевевшие на 2,5%. По итогам торгов из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, выросла стоимость всего трех: Walt Disney, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,2% и UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 0,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 54,78 пункта (на 1,22%) и составило 4450,32 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 217,72 пункта (на 1,56%) - до 13708,33 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают негативную динамику, биржи Японии не работают в связи с государственным праздником.

Инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы США, Банка Японии, Резервного банка Австралии и Народного банка Китая, которые пройдут в течение этой недели, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 МСК опустился на 0,1%, при этом гонконгский Hang Seng упал на 1,1%.

Наиболее значительное снижение среди компонентов Hang Seng показывают акции девелоперов China Resources Land и Longfor Group Holdings - на 3,5% и 2,6% соответственно, производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 3,3%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,9%, Hang Seng Bank - на 2,5%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,4%.

Кроме того, цена бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) уменьшилась на 1,3% и 1,7% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,8%, телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) (SPB: 941) - на 0,3%.

Между тем повышается стоимость автопроизводителей Geely и BYD - соответственно на 2,1% и 1,3%, а также фармацевтических CSPC Pharmaceutical Group и Hansoh Pharmaceutical Group - на 1,2% и 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК снизился на 1%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустились на 2,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%, авиакомпании Korean Air Lines - на 2%.

При этом бумаги сталелитейной Posco подорожали на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,65%.

В том числе снижается стоимость бумаг представителей технологического сектора Wisetech Global (-2,4%), Xero (-3,9%), Block Inc. (-2%), Novonix (-9%) и Altium (-2,2%).

Наиболее значительное падение демонстрируют акции платежной системы Zip Co. - на 9,4%.

Между тем лидером подъема выступают бумаги золотодобывающей компании St. Barbara Ltd., цена которых взлетела на 5,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,3% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $94,47 за баррель, что на $0,54 (0,57%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,3%) до $93,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,54 (0,57%), до $94,47 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $0,61 (0,7%), до $90,77 за баррель, максимума с 7 ноября.

По итогам прошедшей недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,7%.

С начала текущего года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создает опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся все более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.

"Фокус внимания трейдеров на этой неделе сместится на заседание Федеральной резервной системы, однако усиливающаяся проблема нехватки предложения нефти и сокращения запасов, поддерживает "бычьи" настроения на рынке", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.