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Главная / Мнения аналитиков / Акции нефтяного сектора среднесрочно остаются фаворитами на рынке РФ - БКС Экспресс
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18 сентября 2023 года 09:13
Акции нефтяного сектора среднесрочно остаются фаворитами на рынке РФ - БКС Экспресс
Акции компаний нефтяного сектора ("ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "Газпром нефть" и "Роснефть") остаются фаворитами российского фондового рынка в среднесрочной перспективе, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Российский рынок акций завершил прошедшую неделю сессией роста. Индекс Мосбиржи на средних оборотах вернулся в район 3150 пунктов. Почти все акции в его составе в пятницу закрывались в плюсе. Просели лишь бумаги "АЛРОСА", которые сталкиваются со слабой конъюнктурой на рынке алмазов, а также с рисками запрета импорта G7 алмазов из РФ. В менее ликвидных бумагах также произошел массовый отскок после волны распродаж. Однако в среднесрочной перспективе риск их отставания от "голубых фишек" выглядит высоким. Остается актуальной рекомендация по увеличению доли "голубых фишек" против сокращения в бумагах компаний средней и малой капитализации", - констатирует аналитик. Длительный рост ставок негативен для акций компаний с высоким рублевым долгом, стоимость обслуживания долга для них будет постепенно расти, отмечает Карпунин ("МТС", "Сегежа" и АФК "Система"). В то же время бумаги "Московской биржи" выступают защитным инструментом из-за ожиданий роста процентных доходов, обращает внимание он. "Индекс Мосбиржи торгуется в широком коридоре, и в ближайшее время стоит следить за его границами. При этом параллельно можно отрабатывать тактическую стратегию работы в боковике: продавать и "шортить" слабые акции при повышении индекса к сопротивлению на 3250-3320 пунктах; закрывать "шорты" и покупать сильные бумаги при спуске в область поддержки 3015-3100 пунктов", - указывает эксперт БКС Экспресс. "О формировании более устойчивой тенденции можно будет рассуждать при пробое одной из указанных границ: 3015 пунктов снизу и 3320 пунктов сверху. Среди фаворитов в среднесрочной перспективе вновь можно выделить акции нефтяного сектора. Для них складывается крайне позитивный фон: цены акций в последние дни скорректировались; цены на нефть выросли к $94 за баррель; дисконт российских сортов к нефти марки Brent снизился; рубль остается слабым. Бумаги "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Газпром нефти", "Роснефти" могут выглядеть "лучше рынка". По всем компаниям есть высокая уверенность в дальнейших выплатах дивидендов", - пишет Карпунин в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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