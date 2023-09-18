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18 сентября 2023 года 08:58

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов с учетом неоднозначных сигналов

Москва. 18 сентября. Доллар США и юань меняются слабо на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль держит равновесие из-за влияния противоречивых факторов, а также с учетом стабилизации валютного рынка после повышения ключевой ставки Банком России.

По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 96,67 руб./$1 (-14,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени повысился на Московской бирже на 0,5 коп. - до 13,26 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов незначительно меняется к доллару и юаню, оказавшись под влиянием разнонаправленных факторов. Поддержку нацвалюте оказывают высокие нефтяные котировки, а также увеличившийся с 14 сентября объемов ежедневных продаж ЦБ РФ иностранной валюты. С другой стороны, на рубль оказывают давление негативные сигналы с биржевых площадок, а также новостной фон. На прошлой неделе интересы рынка были сосредоточены на интриге относительно решения ЦБ России. Сейчас участники рынка, получив исчерпывающие на данном этапе сведения, оценивают варианты дальнейшего развития событий, в том числе и с учетом санкционной тематики.

США в четверг произвели одно из самых масштабных в этом году обновлений российского сегмента SDN List. Под американскими санкциями с 14 сентября находится целый ряд крупных российских предпринимателей и компаний, следует из сообщения Минфина США.

Соединенные Штаты, в том числе, ввели санкции против очередных компаний российского нефтесервиса, говорится в сообщении американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 сентября на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление остается высоким. "Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорится в заявлении.

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает ЦБ.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. При этом на словах ЦБ не исключал дальнейшего повышения ставки по итогам оценки поступающих данных: об этом, в частности, говорила 1 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Центробанк с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября он продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

На сырьевом рынке сохраняются опасения дефицита нефти из-за продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Поддержку рынку в пятницу оказали также данные о хорошем состоянии экономики КНР: темпы роста промышленного производства и розничных продаж в августе ускорились, а безработица в стране снизилась. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, розничные продажи повысились на 4,6% - их подъем стал самым существенным с мая. Оба показателя выросли сильнее прогнозов рынка.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $94,3 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $90,45 за баррель, что на 0,48% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник преобладает негативный настрой: китайский CSI 300 растет на 0,39%, гонконгский Hang Seng потерял 1,30%, южнокорейский Kospi опустился на 0,83%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,62%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,11%. Токийская биржа не работает, в Японии отмечается государственный праздник - День почитания старших.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились после существенного подъема в предыдущий день. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,1%. При этом S&P 500 и Nasdaq завершили "в минусе" вторую неделю подряд, потеряв за последние пять дней 0,5% и 0,9% соответственно.

Инвесторы оценивали масштабную порцию свежей статистики и корпоративные новости. Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе повысился на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это максимальное увеличение с мая 2022 года. Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федеральной резервной системы. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился до 1,9 пункта по сравнению с минус 19 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк в пятницу.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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