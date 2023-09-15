Рынок акций РФ на неделе увеличил волатильность в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе увеличил волатильность в ожидании решения Банка России по ключевой ставке и дальнейшей ДКП: волны спекулятивных распродаж в рамках фиксации прибыли игроками сменялись отскоками, при этом внешние площадки подавали в целом позитивные сигналы и выросла на неделе нефть (Brent протестировала $94 за баррель, обновив пик с ноября). Индекс Мосбиржи протестировал поддержку 3100 пунктов, но к завершению пятидневки отскочил выше 3150 пунктов.

В период с 11 по 15 сентября индекс Мосбиржи вырос на 0,3% и составил 3152,53 пункта, индекс РТС прибавил 1,7% и достиг 1029,15 пункта на фоне снижения доллара до 96,51 руб./$1 (-1,27 рубля) и подъема ноябрьской нефти Brent до $93,8 за баррель (+3,7%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения рублевых цен blue chips за счет резкого укрепления рубля благодаря заявлениям российских властей, индекс МосБиржи опустился в район 3120 пунктов во главе с расписками Ozon (-3,3%), в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent локально превышала $91 за баррель). Выросли "префы" "Транснефти" (+2,8%) в ожидании сплита бумаг.

Доллар упал в район 95 руб./$1. Пиковые точки ослабления курса рубля позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов, заявил "Интерфаксу" в понедельник помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

Сбербанк (-0,1%) за январь-август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках ВЭФ-2023. Согласно отчету Сбербанка по РСБУ, в августе он получил порядка 141 млрд руб. чистой прибыли.

"Транснефть" в рамках ВЭФ-2023 сообщила о сохранении плана прокачки нефти в 2023 году, несмотря на продление Россией добровольного сокращения добычи до конца года.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх по большинству blue chips на фоне прекращения укрепления рубля и подорожавшей нефти (Brent превысила $92 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс Мосбиржи отскочил выше 3165 пунктов во главе с "префами" "Транснефти" (+4,5%), расписками Ozon (+3,4%) и TCS (+3,4%).

Доллар утром падал до 92,45 руб./$1, но к закрытию сессии отскочил в район 95 руб./$1. Во вторник Орешкин заявил на ВЭФ-2023, что фундаментальные факторы, текущий платежный баланс, хорошие прогнозы по бюджету РФ создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы. Президент РФ Владимир Путин отметил на ВЭФ-2023, что резких шагов по поводу курса рубля делаться не будет - это заявление привело к новому падению рубля.

Чистая прибыль ВТБ (+1,7%) в августе, предварительно, составила 26 млрд рублей, в целом по году может достичь около 420 млрд рублей, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2023. Он еще раз подтвердил, что по итогам 2023 года банк не планирует выплачивать дивиденды из-за нехватки капитала.

Глава "НОВАТЭКа" (+1,6%) Леонид Михельсон заявил, что компания может нарастить выручку и прибыль в текущем году на 25%.

Лидерами роста во вторник стали акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+24,8%) после рекомендаций президента РФ Владимира Путина по обновлению энергосистемы Дальнего Востока.

Нефть выросла на фоне выхода ежемесячного отчета ОПЕК, которая ожидает роста спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн б/с, в 2024 году - еще на 2,25 млн б/с.

В среду рынок акций РФ вернулся к распродажам после короткого коррекционного отскока, индекс МосБиржи опустился ниже 3150 пунктов на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торговалась выше $92 за баррель). Откат рублевых цен blue chips сдерживался резким ослаблением рубля (доллар превысил 96 руб./$1).

Во "втором эшелоне" упали бумаги "Объединенной вагонной компании" (-31,3%) на новостях об утверждении допэмиссии (12,5 млрд акций), которая размоет доли акционеров в 110 раз, выросли акции ПАО "РКК "Энергия" (+19,9%) на фоне известий о совместном визите на космодром "Восточный" президента России и лидера КНДР.

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение в преддверии решения ЦБ РФ по ставке, откат сдерживался подорожавшей нефтью (Brent превысила $93 за баррель) и ростом внешних фондовых площадок после умеренного повышения ставки ЕЦБ (на 0,25 п.п.); индекс Мосбиржи после локального падения в район 3070 пунктов завершил день в районе 3140 пунктов за счет ослабления рубля (доллар превысил 97 руб./$1).

День отметился увеличением волатильности бумаг во "втором" и "третьем" эшелонах, где падение многих бумаг более чем на 20% привело к рекордному числу проведенных на бирже дискретных аукционов (около 70). Лидерами отката по итогам дня выступили акции "ОВК" (-23,3%).

В пятницу утром рынок акций РФ продолжил снижение в ожидании решения ЦБ РФ по ставке, индекс Мосбиржи локально опускался ниже 3120 пунктов. Совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. (до 13,00% годовых) и сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Аналитики ожидали либо неизменности ставки на уровне 12% годовых, либо ее роста до 13-14% годовых.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0% (ранее ожидалось 5-6,5%). С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. ЦБ РФ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,5-2,5% и повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 9,6-9,7% с 7,9-8,3% годовых.

Решение ЦБ РФ вызвало коррекционный рост индекса Мосбиржи выше 3150 пунктов за счет закрытия части "коротких" позиций игроками.

Подросли бумаги "Магнита" (+0,8%) на новостях об итогах buyback для инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21,903 млн акций (или 21,5% бумаг) на общую сумму 48,5 млрд рублей, полностью завершив расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагало дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, - 2215 руб. за акцию.

Внешние рынки в пятницу поддержала неплохая статистика из Китая (темпы роста промпроизводства и розничных продаж в августе ускорились, безработица снизилась), показавшая, что принятые Пекином меры поддержки экономики приносят свои плоды. Однако для китайского рынка акций сильные статданные означают снижение вероятности новых масштабных стимулов. Нефть Brent протестировала отметку $94 за баррель.

В период с 11 по 15 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Волга" (+7%), "префы" "Транснефти" (+6%), акции ПАО "Россети Центр" (+5%); хуже рынка оказались акции "Соллерса" (-10%), "ТГК-1" (-9%), "ОГК-2" (-6%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять геополитические и корпоративные новости, движение нефти Brent, а также решение Федрезерва США по ставке. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 3050-3200 пунктов, для индекса РТС - 980-1100 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".