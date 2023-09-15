.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль закрылся в пятницу умеренным ростом, растеряв половину достижений после решения ЦБ повысить ставку до 13%
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
Медиарейтинг банков за август 2023 года
В августе 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности -...
 
ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,5-2,5%
ЦБ РФ сохранил прогноз по росту российской экономики в 2023 году на уровне 1,5%-2,5%. Банк России тем временем понизил верхнюю границу интервального прогноза роста ВВП РФ в 2024 году до 0,5-1,5% с 0,5-2,5%. "Экономическая активность продолжает...
 
Сбербанк против "квазиналога" с интернет-компаний в пользу "Почты России"
У инициативы "Почты России" о сборе с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений появился новый оппонент - "Сбер". Банк считает такие инициативы "неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики...
 
15 сентября 2023 года 19:55

Рубль закрылся в пятницу умеренным ростом, растеряв половину достижений после решения ЦБ повысить ставку до 13%

Москва. 15 сентября. Российский рубль закрылся по итогам торгов в пятницу умеренным ростом, растеряв около половины утренних достижений после решения Банка России повысить ключевую ставку с 12% до 13% годовых.

В преддверии пятничного заседания аналитики разделились во мнениях по поводу решения ЦБ РФ. Часть экспертов сохраняла ожидания повышения ставки на 100-200 базисных пунктов - до 13-14% годовых, в то время как ряд экономистов стал считать, что Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 12% годовых. Кроме того, на рынке сохранялись ожидания относительно возможного объявления дополнительных мер валютного регулирования, помимо изменения ключевой ставки. Однако Центробанк ограничился лишь повышением ставки, что, по мнению аналитиков, и могло разочаровать участников рынка и вызвать коррекционное ослабление рубля во второй половине дня.

При этом увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, а также растущие мировые цены на нефть, обновляющие максимумы с ноября прошлого года, не смогли в полной мере компенсировать возросший спрос участников рынка на валюту.

Курс доллара США составил 96,81 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 53 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня (до заседания ЦБ доллар опускался до 96,1 руб./$1). Евро к этому времени стоил 102,93 руб./EUR1, подешевев на 89,25 копейки (в ходе торгов его курс опускался до 102,46 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 69,3 копейки - до 99,56 рубля. Курс китайского юаня опустился к концу торгов на 9,9 копейки - до 13,251 рубля.

Реакция внутреннего долгового рынка на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 13% годовых также была негативной. Индекс цен гособлигаций RBGI, подраставший в начале торгов 15 сентября более чем на 0,3%, после объявления итогов заседания стал снижаться и к концу торгов его потери составляли 0,23%.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 сентября на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление остается высоким. "Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорится в заявлении.

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает ЦБ.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. При этом на словах ЦБ не исключал дальнейшего повышения ставки по итогам оценки поступающих данных: об этом, в частности, говорила 1 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом, несмотря на очередное повышение ставки, он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении. Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Центробанк с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и завершают "в плюсе" третью неделю подряд на фоне опасений относительно недостаточных объемов поставок на мировом рынке. Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросли 0,16% - до $93,85 за баррель. При этом ранее в ходе торгов они поднимались выше $94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,56% и составляла $90,67 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили более 3,5% в связи с растущими опасениями сокращения предложения нефти в результате продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Поддержку рынку в пятницу оказали также данные о хорошем состоянии экономики КНР: темпы роста промышленного производства и розничных продаж в августе ускорились, а безработица в стране снизилась. Объем промпроизводства в Китае в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, розничные продажи повысились на 4,6% - их подъем стал самым существенным с мая. Оба показателя выросли сильнее прогнозов рынка.

"В начале этой недели сильное влияние на курс рубля оказали заявления помощника президента РФ по экономике Максима Орешкина, сообщившего, что правительство и ЦБ разрабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала. Инвесторы и спекулянты на фоне таких значимых новостей начали фиксировать прибыль по валюте. Курс доллара на этих новостях снижался, локально опускаясь ниже отметки 93 руб./$1. Но позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "резких движений" в области мер валютного контроля никто делать не будет, что вновь ослабило курс рубля. Решение ЦБ РФ поднять уровень ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 13% годовых, было ожидаемо рынком, поэтому сегодня оно слабо повлияло на российскую валюту. Заявленные ранее Центробанком повышенные объемы продажи валюты лишь незначительно воздействовали на динамику рубля - 14 и 15 сентября пара "доллар/рубль" консолидировалась в диапазоне 96,6-97,0 руб./$1. То есть рост продажи валюты Центробанком почти в 10 раз не привел к какому-то значимому укреплению курса рубля", - прокомментировал ситуацию на рынке аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "решение Банка России продолжить ужесточение ДКП не оказало видимой поддержки рублю, ближе к вечеру пара "доллар/рубль" торговалась на уровне 96,8 руб./$1. Ранее высокая ключевая ставка оказывала быструю поддержку курсу рубля, так как сдерживала отток капитала в кризисные периоды и повышала привлекательность рублевых активов для инвесторов-нерезидентов. Сейчас же в условиях сохраняющихся ограничений по финансовому счету платежного баланса влияние ставки на курс является ограниченным. В то же время ужесточение ДКП будет постепенно оказывать давление на розничное кредитование и потребительский спрос, что ограничит темпы роста импорта. Это, в свою очередь, постепенно улучшит торговый баланс, что благоприятно для нацвалюты. В результате можно прогнозировать постепенное укрепление рубля с текущих отметок до уровня 90-95 руб./$1. Тем не менее, такой сценарий не избавляет от рисков ослабления нацвалюты в начале и первой половине месяцев. В эти периоды предложение иностранной валюты со стороны экспортеров практически отсутствует, ликвидность биржевого рынка сводится к минимуму, поэтому любое усиление спроса транслируется в локальные провалы рубля".

Как отмечают аналитики ИФК "Солид", "повышение ставки ЦБ аргументировал заметным разгоном инфляции на фоне высокого совокупного спроса, что в том числе сказывается на росте импорта, а значит, и на курсе рубля. В текущей ситуации необходимо ужесточить денежно-кредитную политику, дабы охладить внутренний спрос, т.е. охладить экономику и увеличить темпы сбережений". По мнению специалистов, "чрезмерно мягкая ДКП уже не имеет смысла, так как экономика просто не переваривает такой высокий спрос. Говоря простым языком, не производится столько товаров для такого количества денег, а раз не производится внутри страны, то люди и предприятия будут закупаться за рубежом, создавая потребность в валюте. Отсюда и слабый рубль, который начинает еще и мультиплицировать эффект инфляции, поскольку на этом фоне начинают расти в цене импортные товары, что еще больше разгоняет инфляцию. Поэтому ужесточение ДКП сейчас просто необходимо. Экономика должна переварить высокие ставки, инфляция должна прекратить рост, и только после этого уже можно думать о смягчении".

"Для рынка акций текущий подъем ставки даже позитивен, поскольку были мнения о более высоком ее повышении, но в целом продолжительное удержание жесткой ДКП негативно как для самих компаний, так и для их оценки. Для рынка облигаций рост ставки в целом нейтрален, так как рынок уже закладывал рост, и на этом фоне в последние недели падал рынок ОФЗ. Для рубля текущий подъем в краткосрочке нейтрален, а в среднесрочной перспективе позитивен. Курс рубля все же должен укрепиться как минимум ближе к 90 руб./$1, так как помимо ужесточения ДКП и снижения спроса на импорт ожидается значительный приток валютной выручки из-за высоких цен на нефть", - полагают аналитики ИФК "Солид".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16-18 сентября на 47,29 копейки, до 96,6338 руб./$1, и снизил курс евро на 19,31 копейки, до 103,0358 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу вырос на 43,3 копейки по отношению к четвергу и составил 96,5957 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 35,04 копейки и составил 96,6595 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 925,219 млн, из которых $426,985 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 498,234 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 15 сентября снизился на 32,24 копейки, до 102,9708 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 10,55 копейки, до 103,0859 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR493,878 млн, из которых EUR94,169 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR399,709 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг-пятницу продемонстрировали умеренный рост. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 сентября выросла на 21 базисный пункт - до 12,2% годовых. При этом срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась в пятницу относительно четверга на 12 базисных пунктов - до 11,96% годовых, на 3 месяца - прибавила 6 базисных пунктов, до 9,28% годовых, на 6 месяцев - выросла на 2 базисных пункта, до 8,36% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 сентября 2023 года 20:37
Рынок акций РФ на неделе увеличил волатильность в ожидании решения ЦБ РФ по ставке
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе увеличил волатильность в ожидании решения Банка России по ключевой ставке и дальнейшей ДКП: волны спекулятивных распродаж в рамках фиксации прибыли игроками сменялись отскоками, при этом внешние площадки подавали в целом позитивные сигналы и выросла на неделе нефть (Brent протестировала $94 за баррель, обновив пик с ноября). Индекс Мосбиржи протестировал поддержку 3100 пунктов, но к завершению пятидневки отскочил выше 3150 пунктов.    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 19:30
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом после повышения ставки ЦБ РФ, индекс Мосбиржи превысил 3150п
Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос за счет закрытия игроками коротких позиций после известий о повышении ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт, отскок сдерживался смешанными сигналами с внешних площадок; индекс Мосбиржи превысил 3150 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний и подросшими на новостях об итогах buyback акциями "Магнита".    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 19:25
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 15 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 19:00
Торговый диапазон для пары доллар/рубль составит 95-98 руб./$1 в начале следующей недели - Freedom Finance Global
Торговый диапазон для пары доллар/рубль составит 95-98 руб./$1 в начале следующей недели, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Банк России снова повысил ключевую процентную ставку на процентный пункт до 13% годовых по причине ускорения инфляции в августе, - пишет...    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 18:37
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций General Motors на уровне "держать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций General Motors на уровне "держать" с целевой ценой $35 за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Около 13 тыс. сотрудников General Motors, Ford Motor и Stellantis начали забастовку из-за того, что руководство компаний не смогло договориться с...    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 18:16
"БКС МИ" подтверждает торговую идею: "лонг в акциях Северстали против НЛМК"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях "Северстали" против акций "НЛМК", открытую 21 июня 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. Эксперты отмечают, что идея пока показала совокупный спред +2% с...    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 17:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции General Mills с целью $74
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Mills Inc. с целью $74 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: $64, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет в...    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 17:29
Повышение ставки ЦБ РФ может оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы - Совкомбанк
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ может оказать поддержу рублю в ближайшие месяцы, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых, - отмечает эксперт. - Основными аргументами в пользу дальнейшего ужесточения монетарной...    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 17:02
Сохранение ставки ЦБР на высоком уровне в течение, как минимум, полугода просто необходимо - "Солид Брокер"
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне в течение, как минимум, полугода просто необходимо, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер". "Итак, ЦБ повысил ставку на 100 б.п. до 13%. Регулятор аргументирует это тем, что идет заметный разгон инфляции на фоне высокого совокупного...    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 16:36
"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Ozon на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Ozon на уровне "держать" с целевой ценой 3055 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Ozon - одна из историй роста на российском рынке, - пишут аналитики. - В 2023 году Ozon...    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 16:12
Вероятно укрепление рубля на следующей неделе - "Велес Капитал"
Вероятно укрепление рубля на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Доллар, евро и юань к рублю при положении ниже сопротивлений 98,50 руб., 105,60 руб. и 13,50 руб. соответственно могут сохранить склонность к ослаблению и возвращению в район минимумов...    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 15:55
Рубль, укреплявшийся в начале торгов, перешел к отрицательной коррекции после решения ЦБ РФ повысить ставку до 13%
Москва. 15 сентября. Российский рубль, умеренно укреплявшийся в начале торгов пятницы, перешел к отрицательной коррекции после объявления Банком России решения о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов - до 13% годовых; к середине дня его курс практически полностью растерял утренние достижения и оказался лишь в небольшом плюсе к уровням закрытия четверга.    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 15:46
Акции Московской биржи обладают потенциалом для дальнейшего укрепления - "Финам"
Акции "Московской биржи" обладают потенциалом для дальнейшего укрепления, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи на покупку бумаг биржи от 28 августа и по состоянию на 14 сентября акции "Мосбиржи" принесли инвесторам доходность в...    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 15:20
Рынок акций РФ рискует не найти драйверов для роста на следующей неделе - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ рискует не найти драйверов для роста на следующей неделе в условиях высоких процентных ставок и более низкого уровня средней дивидендной доходности эмитентов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Сигналом в пользу медвежьего сценария выступит закрепление...    читать дальше
.
15 сентября 2023 года 14:48
Возможно снижение котировок акций АЛРОСА до 69 руб. - "КИТ Финанс Брокер"
Возможно снижение котировок акций "АЛРОСА" до 69 руб. за штуку с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова. "Стало известно, что страны G7 могут в ближайшие 2-3 недели объявить о косвенном запрете на российские алмазы - об этом сообщил бельгийский...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.