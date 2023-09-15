Рубль закрылся в пятницу умеренным ростом, растеряв половину достижений после решения ЦБ повысить ставку до 13%

Москва. 15 сентября. Российский рубль закрылся по итогам торгов в пятницу умеренным ростом, растеряв около половины утренних достижений после решения Банка России повысить ключевую ставку с 12% до 13% годовых.

В преддверии пятничного заседания аналитики разделились во мнениях по поводу решения ЦБ РФ. Часть экспертов сохраняла ожидания повышения ставки на 100-200 базисных пунктов - до 13-14% годовых, в то время как ряд экономистов стал считать, что Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 12% годовых. Кроме того, на рынке сохранялись ожидания относительно возможного объявления дополнительных мер валютного регулирования, помимо изменения ключевой ставки. Однако Центробанк ограничился лишь повышением ставки, что, по мнению аналитиков, и могло разочаровать участников рынка и вызвать коррекционное ослабление рубля во второй половине дня.

При этом увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, а также растущие мировые цены на нефть, обновляющие максимумы с ноября прошлого года, не смогли в полной мере компенсировать возросший спрос участников рынка на валюту.

Курс доллара США составил 96,81 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 53 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня (до заседания ЦБ доллар опускался до 96,1 руб./$1). Евро к этому времени стоил 102,93 руб./EUR1, подешевев на 89,25 копейки (в ходе торгов его курс опускался до 102,46 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 69,3 копейки - до 99,56 рубля. Курс китайского юаня опустился к концу торгов на 9,9 копейки - до 13,251 рубля.

Реакция внутреннего долгового рынка на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 13% годовых также была негативной. Индекс цен гособлигаций RBGI, подраставший в начале торгов 15 сентября более чем на 0,3%, после объявления итогов заседания стал снижаться и к концу торгов его потери составляли 0,23%.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 сентября на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление остается высоким. "Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорится в заявлении.

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает ЦБ.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. При этом на словах ЦБ не исключал дальнейшего повышения ставки по итогам оценки поступающих данных: об этом, в частности, говорила 1 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом, несмотря на очередное повышение ставки, он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении. Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Центробанк с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и завершают "в плюсе" третью неделю подряд на фоне опасений относительно недостаточных объемов поставок на мировом рынке. Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросли 0,16% - до $93,85 за баррель. При этом ранее в ходе торгов они поднимались выше $94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,56% и составляла $90,67 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили более 3,5% в связи с растущими опасениями сокращения предложения нефти в результате продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Поддержку рынку в пятницу оказали также данные о хорошем состоянии экономики КНР: темпы роста промышленного производства и розничных продаж в августе ускорились, а безработица в стране снизилась. Объем промпроизводства в Китае в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, розничные продажи повысились на 4,6% - их подъем стал самым существенным с мая. Оба показателя выросли сильнее прогнозов рынка.

"В начале этой недели сильное влияние на курс рубля оказали заявления помощника президента РФ по экономике Максима Орешкина, сообщившего, что правительство и ЦБ разрабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала. Инвесторы и спекулянты на фоне таких значимых новостей начали фиксировать прибыль по валюте. Курс доллара на этих новостях снижался, локально опускаясь ниже отметки 93 руб./$1. Но позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "резких движений" в области мер валютного контроля никто делать не будет, что вновь ослабило курс рубля. Решение ЦБ РФ поднять уровень ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 13% годовых, было ожидаемо рынком, поэтому сегодня оно слабо повлияло на российскую валюту. Заявленные ранее Центробанком повышенные объемы продажи валюты лишь незначительно воздействовали на динамику рубля - 14 и 15 сентября пара "доллар/рубль" консолидировалась в диапазоне 96,6-97,0 руб./$1. То есть рост продажи валюты Центробанком почти в 10 раз не привел к какому-то значимому укреплению курса рубля", - прокомментировал ситуацию на рынке аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "решение Банка России продолжить ужесточение ДКП не оказало видимой поддержки рублю, ближе к вечеру пара "доллар/рубль" торговалась на уровне 96,8 руб./$1. Ранее высокая ключевая ставка оказывала быструю поддержку курсу рубля, так как сдерживала отток капитала в кризисные периоды и повышала привлекательность рублевых активов для инвесторов-нерезидентов. Сейчас же в условиях сохраняющихся ограничений по финансовому счету платежного баланса влияние ставки на курс является ограниченным. В то же время ужесточение ДКП будет постепенно оказывать давление на розничное кредитование и потребительский спрос, что ограничит темпы роста импорта. Это, в свою очередь, постепенно улучшит торговый баланс, что благоприятно для нацвалюты. В результате можно прогнозировать постепенное укрепление рубля с текущих отметок до уровня 90-95 руб./$1. Тем не менее, такой сценарий не избавляет от рисков ослабления нацвалюты в начале и первой половине месяцев. В эти периоды предложение иностранной валюты со стороны экспортеров практически отсутствует, ликвидность биржевого рынка сводится к минимуму, поэтому любое усиление спроса транслируется в локальные провалы рубля".

Как отмечают аналитики ИФК "Солид", "повышение ставки ЦБ аргументировал заметным разгоном инфляции на фоне высокого совокупного спроса, что в том числе сказывается на росте импорта, а значит, и на курсе рубля. В текущей ситуации необходимо ужесточить денежно-кредитную политику, дабы охладить внутренний спрос, т.е. охладить экономику и увеличить темпы сбережений". По мнению специалистов, "чрезмерно мягкая ДКП уже не имеет смысла, так как экономика просто не переваривает такой высокий спрос. Говоря простым языком, не производится столько товаров для такого количества денег, а раз не производится внутри страны, то люди и предприятия будут закупаться за рубежом, создавая потребность в валюте. Отсюда и слабый рубль, который начинает еще и мультиплицировать эффект инфляции, поскольку на этом фоне начинают расти в цене импортные товары, что еще больше разгоняет инфляцию. Поэтому ужесточение ДКП сейчас просто необходимо. Экономика должна переварить высокие ставки, инфляция должна прекратить рост, и только после этого уже можно думать о смягчении".

"Для рынка акций текущий подъем ставки даже позитивен, поскольку были мнения о более высоком ее повышении, но в целом продолжительное удержание жесткой ДКП негативно как для самих компаний, так и для их оценки. Для рынка облигаций рост ставки в целом нейтрален, так как рынок уже закладывал рост, и на этом фоне в последние недели падал рынок ОФЗ. Для рубля текущий подъем в краткосрочке нейтрален, а в среднесрочной перспективе позитивен. Курс рубля все же должен укрепиться как минимум ближе к 90 руб./$1, так как помимо ужесточения ДКП и снижения спроса на импорт ожидается значительный приток валютной выручки из-за высоких цен на нефть", - полагают аналитики ИФК "Солид".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16-18 сентября на 47,29 копейки, до 96,6338 руб./$1, и снизил курс евро на 19,31 копейки, до 103,0358 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу вырос на 43,3 копейки по отношению к четвергу и составил 96,5957 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 35,04 копейки и составил 96,6595 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 925,219 млн, из которых $426,985 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 498,234 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 15 сентября снизился на 32,24 копейки, до 102,9708 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 10,55 копейки, до 103,0859 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR493,878 млн, из которых EUR94,169 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR399,709 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг-пятницу продемонстрировали умеренный рост. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 сентября выросла на 21 базисный пункт - до 12,2% годовых. При этом срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась в пятницу относительно четверга на 12 базисных пунктов - до 11,96% годовых, на 3 месяца - прибавила 6 базисных пунктов, до 9,28% годовых, на 6 месяцев - выросла на 2 базисных пункта, до 8,36% годовых.