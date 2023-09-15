Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 15 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов в начале недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. В свою очередь цены US Treasuries продемонстрировали в понедельник умеренное снижение на фоне сохраняющихся опасений относительно инфляции, что может вынудить Федрезерв США удерживать процентные ставки на высоком уровне продолжительное время.

Одним из основных катализаторов волатильности на мировых рынках стал неослабевающий рост цен на нефть, который усугубил опасения по поводу инфляции именно в тот момент, когда многие крупные центральные банки надеялись завершить или находились на заключительной стадии кампании по повышению процентных ставок. Между тем министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что стране удастся добиться "мягкой посадки" экономики, то есть замедления темпов роста потребительских цен без крупного ущерба для рынка труда и других сфер. "Каждый индикатор инфляции говорит о ее замедлении", - сказала она в интервью агентству Bloomberg.

Динамика котировок US Treasuries во вторник уже не имела ярко выраженной направленности, глобальные инвесторы находились в ожидании публикации в США важной макроэкономической статистики. Цены российских суверенных еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств после публикации неоднозначных данных по инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда Соединенных Штатов. Инфляция в стране ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз предполагал менее существенное увеличение темпов инфляции - до 3,6%. Тем временем, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении после подъема на 4,7% в июле, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Отчет о динамике потребительских цен является ключевой статистикой, которую оценивает Федеральная резервная система, принимая решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики. Ближайшее заседание Федрезерва пройдет 19-20 сентября. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам сентябрьского заседания, оценивается трейдерами в 95%. Шансы на то, что ставка будет поднята до 5,5-5,75% годовых в ноябре, оцениваются рынком в 39%, по данным CME FedWatch.

В четверг расстановка сил как на мировых долговых рынках, так и в секторе отечественных евробондов не изменилась - боковая динамика котировок сохранилась после публикации свежей порции макроэкономической статистики. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,2%, по данным Trading Economics, и на 0,1%, согласно результатам опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - до 220 тыс., говорится в отчете министерства труда. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 9 тыс.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в августе подскочили на 0,7% относительно предыдущего месяца. Это максимальное повышение с июня 2022 года. Аналитики в среднем ожидали прироста на 0,4%. Индекс PPI в августе увеличился на 1,6% в годовом выражении (самый значительный прирост за четыре месяца). Эксперты предполагали подъем на 1,2%. Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,2% в годовом выражении (минимальный подъем с января 2021 года) и на 0,2% за месяц. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 14 сентября повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов: базовая ставка по кредитам была увеличена до 4,5% годовых, ставка по депозитам - до 4%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,75% годовых. Как заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания, она рассчитывает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение достаточно длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю. При этом, по ее словам, она не готова сказать, что ставки уже достигли пиковых значений.

"С сегодняшним решением мы полагаем, что внесли достаточный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю, и в данный момент важны оба элемента - как "достаточно ограничительный уровень ставок", так и длительность их удержания", - сказала Лагард. "Очевидно, что в данный момент фокус внимания, скорее, находится на "длительности", но это не значит, что сейчас мы можем сказать, что ставки уже достигли пика", - отметила она. Лагард сообщила, что решение о подъеме ставок было принято подавляющим большинством голосов. В то же время отдельные члены совета управляющих ЕЦБ, возможно, предпочли бы сделать паузу в цикле ужесточения уже на этом заседании, отметила она.

В последний день недели инициатива в секторе американских гособлигаций перешла к игрокам на понижение, в то время как динамика отечественных евробондов сохранилась в рамках бокового диапазона.

Инвесторы оценивали новую порцию макроэкономической статистики. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился до 1,9 пункта по сравнению с минус 19 пунктов месяцем ранее. Эксперты в среднем предполагали повышение индикатора всего до минус 10 пунктов. Объем промпроизводства в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным ФРС. Эксперты ожидали меньшего подъема - в среднем на 0,1%. Между тем, согласно уточненным данным, в июле показатель вырос на 0,7%, а не 1%, как сообщалось ранее.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе повысился на 0,5% относительно предыдущего месяца. Это максимальное увеличение с мая 2022 года. Аналитики прогнозировали рост на 0,3%. Индекс потребительского доверия в США в сентябре опустился до 67,7 пункта по сравнению с 69,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает показатель. Консенсус-прогноз предусматривал менее существенное снижение - до 69,1 пункта.

Минфину РФ 16 сентября предстоит плановое погашение суверенного выпуска еврооблигаций России на сумму $3 млрд. Российские и "дружественные" нерезиденты получат долларовый эквивалент номинальной стоимости облигаций в рублях по курсу Банка России на 16 сентября 2023 года. Во избежание всплеска спекулятивного спроса на валюту ЦБ заранее объявил о дополнительной продаже на бирже валюты на 150 млрд рублей (по 21,4 млрд рублей в день) в течение 7 рабочих дней, начиная с 14 сентября.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,76% - до 66,58% от номинала (их доходность снизилась на 32 базисных пункта и составила 9,27% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 0,17%, 68,16% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,21% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости за пять дней 0,1%, подорожав до 34,66% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 15,43% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 0,1% - до 55,29% от номинала (их доходность выросла на 27 базисных пунктов и составила 29,52% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 0,5% - до 52,86% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 23,33% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 51,12% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 19,1% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 0,28% - до 92,29% от номинала, а стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней на 0,7%, составив 65,46% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному заседанию ФРС США (19-20 сентября), и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.