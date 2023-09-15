Торговый диапазон для пары доллар/рубль составит 95-98 руб./$1 в начале следующей недели - Freedom Finance Global

Торговый диапазон для пары доллар/рубль составит 95-98 руб./$1 в начале следующей недели, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Банк России снова повысил ключевую процентную ставку на процентный пункт до 13% годовых по причине ускорения инфляции в августе, - пишет эксперт. - Курс российского рубля сегодня показывает противоречивую динамику. Доллар США после обнародования решения ЦБ РФ упал на 0,58%, однако евро и юань продолжают рост по отношению к рублю".

Валютный рынок, по всей видимости, ожидал резкого повышения ключевой ставки, но этого не произошло, отмечает Мильчакова. Более того, регулятор в сопроводительном комментарии дал рынку сигнал о том, что на следующих заседаниях совет директоров будет оценивать целесообразность дальнейших повышений ключевой ставки. Это, на взгляд аналитика, можно назвать сигналом о возможной паузе в повышении ключевой ставки.

"Фондовый рынок приветствовал ростом компромиссное решение ЦБ РФ. Однако рублю это решение не помогло укрепиться, если не считать роста курса рубля к доллару, видимо, валютный рынок ждёт более ясных сигналов от регулятора. Мы считаем, что курс доллара к рублю в начале следующей недели может колебаться в рамках 95-98 руб., евро - 103-106 руб., курс юаня - 12,8-13,5 руб.", - прогнозирует Мильчакова.

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