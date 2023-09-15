"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Ozon на уровне "держать" с целевой ценой 3055 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Ozon - одна из историй роста на российском рынке, - пишут аналитики. - В 2023 году Ozon планирует увеличить общий оборот товаров (GMV) на 80-90% до рекордных 1,5 трлн руб. Рост, существенно опережающий темпы развития российского e-commerce (+30%,по оценкам АКИТ), может быть достигнут за счет агрессивного расширения логистических мощностей и промоактивности".

Менеджмент компании считает, что увеличение рыночной доли на текущий момент является важной стратегической целью, то есть во II полугодии 2023 года мы можем увидеть ухудшение операционной рентабельности, которая достигла максимальных значений в I квартале 2023 года, подчеркивается в материале.

"В условиях рыночной турбулентности на российском рынке акции данного эмитента, который не платит дивиденды и показывает отрицательную чистую прибыль, могут демонстрировать более глубокую просадку по сравнению с широким рынком, - полагают эксперты. - При этом мы считаем акции интересными в условиях нормализации рыночной конъюнктуры".

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