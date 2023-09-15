Вероятно укрепление рубля на следующей неделе - "Велес Капитал"

Вероятно укрепление рубля на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Доллар, евро и юань к рублю при положении ниже сопротивлений 98,50 руб., 105,60 руб. и 13,50 руб. соответственно могут сохранить склонность к ослаблению и возвращению в район минимумов текущей недели 92,44 руб., 99,40 руб., 12,65 руб., - прогнозирует эксперт. - В пользу рубля будут выступать повышенные объемы продаж иностранной валюты ЦБ РФ до 22 сентября, а также более высокая процентная ставка ЦБ РФ (13%) с возможностью дальнейшего её увеличения в ближайшие месяцы, согласно сигналу регулятора по итогам пятничного заседания. Кроме того, представители властей и руководители из финансовых кругов РФ в последние дни активно проводят словесные интервенции, подчеркивая неоправданно низкий курс рубля и перспективы его укрепления".

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