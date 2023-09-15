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15 сентября 2023 года 15:46

Акции Московской биржи обладают потенциалом для дальнейшего укрепления - "Финам"

Акции "Московской биржи" обладают потенциалом для дальнейшего укрепления, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании "Финам".

Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи на покупку бумаг биржи от 28 августа и по состоянию на 14 сентября акции "Мосбиржи" принесли инвесторам доходность в размере 8,4%." Благодаря гибкой и контрцикличной бизнес-модели "Мосбиржа" весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год, а также показывает хорошие результаты в этом году, - пишут они. - Благодаря росту активности торгов в последние месяцы можно ожидать дальнейшего восстановления комиссионных доходов компании, кроме того, мы рассчитываем на определенное улучшение процентных доходов, поскольку в связи с существенным увеличением процентных ставок в стране вслед ключевой ставкой ЦБ компания сможет размещать остатки средств клиентов с большей выгодой. Как результат, текущий квартал скорее всего также окажется для Мосбиржи весьма успешным".

Кроме того, эксперты "Финама" ожидают, что до конца сентября компания должна представить новую стратегию развития, а также обновленную дивидендную политику, что может вызвать дополнительный интерес к ее бумагам. После неплохого роста в последние недели акции Мосбиржи, по оценкам стратегов, все еще обладают потенциалом дальнейшего укрепления. Среднесрочная целевая цена составляет 191,7 руб., оставшийся апсайд - почти 14%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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