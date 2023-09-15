Возможно снижение котировок акций АЛРОСА до 69 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Возможно снижение котировок акций "АЛРОСА" до 69 руб. за штуку с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова.

"Стало известно, что страны G7 могут в ближайшие 2-3 недели объявить о косвенном запрете на российские алмазы - об этом сообщил бельгийский чиновник. На фоне этого котировки "АЛРОСА" пробили уровень поддержки 79-80 руб. за акцию, тем самым дошли до нашего целевого ориентира. Таким образом, для тех, кто открывал короткую позицию, доходность составила более 6,5% за две недели", - пишет эксперт.

Продажи компании остались на прежнем уровне. Это, по мнению Баженова, говорит о том, что "АЛРОСА" смогла переориентировать часть поставок из Бельгии на другие рынки. Тем не менее, продолжает снижаться спрос со стороны огранщиков и цены на алмазно-бриллиантовой продукцию. Об этом заявлял генеральный директор De Beers - главный конкурент "АЛРОСА".

"Показатели компании за II полугодие 2023 года должен поддержать слабеющий рубль. Напомним, доходы "АЛРОСА" от экспорта составляют более 80%. Но несмотря на это, с технической точки зрения акции пробили важный уровень поддержки - следующая возможная цель 69 руб. В связи с вышеперечисленным, акции "АЛРОСА" не интересны, несмотря на текущую девальвацию рубля и низкую по мультипликатору EV/EBITDA Ltm - 3х", - указывает стратег инвесткомпании.

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