Повышение ставки ЦБ РФ - отложенный позитив для рубля - "БКС МИ"

Банк России повысил ставку до 13% годовых в пятницу, что является отложенным позитивом для рубля, говорится в комментарии эксперта "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Михаила Зельцера.

"После экстренного повышения ставки в августе у ЦБ было лишь два варианта - оставить на 12% и продолжить ужесточать. Опции смягчения ДКП уж точно не было. Спустя месяц от предыдущего шага имеем - ускорение инфляции и все еще слабый рубль. По сути, вербальные интервенции и увеличение лимита продажи валюты в рамках бюджетного правила не привели к падению волатильности рубля, а доллар, евро, юань так и остаются на годовых максимумах. Поэтому повышение ставки в условиях кредитного бума и девальвации абсолютно понятно", - пишет аналитик инвесткомпании.

ЦБ показал решимость, и это, по мнению Зельцера, должно будет подействовать. Ограничения на кредитном рынке позволят со временем сократить темп заимствования частного сектора и сократить спрос на валюту со стороны импортеров, считает стратег.

На взгляд аналитика "БКС МИ", решение ЦБ имеет непосредственное влияние на финансовые инструменты:

- Для рубля это отложенный позитив, и курс может начать восстанавливаться. В среднесрочной перспективе ожидания сводятся скорее к 90 руб./$1, чем сохранение у психологической планки 100 руб./$1.

- ОФЗ еще не в полной мере заложили повышенные ставки и их цены еще могут несколько просесть, но если закладываться на перспективу 2024 года, когда комплекс мер ЦБ даст о себе знать, а ценовое давление в экономике уже замедлится, то цены бумаг, по оценке эксперта, выглядят интересными с точки зрения фиксации долгосрочной высокой доходности.

- Акции в общем негативно реагируют на ужесточение, но здесь есть нюансы: например, бумаги самой "Московской биржи" - основные бенефициары удорожания кредитных ресурсов, а закредитованные корпорации телекоммуникационного сектора рискуют еще просесть. Тем не менее просадка широкого рынка может создать возможности для покупок на перспективу - в будущем году Зельцер ожидает 3900 пунктов по индексу Мосбиржи.

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