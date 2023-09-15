"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,09%, стоп-приказ: 6300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания обратилась к правительству РФ с предложением о выкупе у нерезидентов собственных акций. Сейчас предложение "ЛУКОЙЛа" находится на рассмотрении властей. Положительное решение правительство может способствовать росту бумаг, так как выкуп акций с дисконтом выгоден для эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после небольшой коррекции, восходящий тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6300 руб. риск на портфель составит 0,29%", - указывают в "Финаме".

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