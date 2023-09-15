"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для бумаг Системы с прогнозной ценой 25 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для бумаг АФК "Система" с прогнозной стоимостью 25 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 43,7% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Эмитент до конца 2024 года планирует привлечь инвесторов в четыре свои компании - сеть клиник "Медси", агрохолдинг "Степь", фармхолдинг "Биннофарм Групп" и Cosmos Hotel Group. Причем минимум одна из них, как ожидается, выйдет на IPO. Монетизация портфельных компаний - главный драйвер для раскрытия акционерной стоимости холдинга, и приятно видеть, что спустя два года затишья компания вновь вернулась к своей стратегии. АФК также планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендных выплат в следующие годы. Немаловажно, что эмитент продолжает активно покупать новые активы с прицелом на долгосрочную перспективу", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг, инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики. Ключевыми и крупнейшими его активами являются "МТС", "Сегежа групп", Etalon, Ozon, "Степь", "Медси", "Биннофарм грпп", Cosmos Hotel Group, Sitronics.

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