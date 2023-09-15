"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции Сбербанка и добавив акции "Московской биржи", сообщается в материале.

Текущий состав списка: "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "привилегированные акции "Сургутнефтегаза", Etalon, X5 Retail Group, привилегированные акции "Транснефти", Positive Technologies, "Мечел", "РусАл" и "Московская биржа".

"Мы тактически фиксируем прибыль по акциям Сбербанка, которые с начала года выросли в цене на 84% против роста индекса Мосбиржи на 45%. Видим риски замедления темпов роста кредитования и роста стоимости фондирования в последующих кварталах на фоне повышения ключевой ставки, - указывают эксперты. - Добавляем акции "Московской биржи", так как считаем, что повышение ключевой ставки может оказать позитивное влияние на рост чистого процентного дохода во 2П23. При этом комиссионный доход также может сохранить сильную динамику благодаря тарифной политике и высокой волатильности (в августе объем торгов вырос на 57%). Дополнительным катализатором для акций эмитента может стать объявление новой стратегии и обновленной дивидендной политики, запланированное на конец сентября 2023 года".

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