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15 сентября 2023 года 11:49
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Home Depot и Costco
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Home Depot Inc. и Costco Wholesale с прогнозными ценами на уровнях $280,3 (потенциал снижения составляет 14%) и $475,82 (потенциал снижения составляет 15%) за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. "По нашему мнению, сохраняется риск коррекции отдельных бумаг потребительского сектора. Мы считаем, что ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot выглядит переоцененным на текущих уровнях ввиду охлаждения рынка недвижимости, высоких ипотечных ставок и ожиданий удержания ключевой ставки ФРС США на высоком уровне как минимум до конца текущего года, - пишут эксперты. - Также отметим ритейлера клубного типа Costco, традиционно торгующегося с премией по мультипликаторам к аналогам. В текущем финансовом году сеть может показать повышение выручки (+6% г/г) и прибыли (+8% г/г) однозначными темпами после двух лет двузначного роста этих показателей. Мы считаем, что рост акций на 22,6% с начала 2023 года опережает ожидания по динамике выручки и прибыли. Кроме того, акции торгуются по форвардным мультипликаторам вблизи максимальных уровней за последний год, с премией к аналогам и к собственным средним значениям. Компания оценена в 35,8х форвардных прибылей (P/E) и 20,9х EV/EBITDA. По данным Refinitiv, средняя оценка аналогов составляет 15,8x P/E, 9,6х EV/EBITDA". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-HOME/DEPOT/COSTCO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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