Рост Dow Jones в четверг стал наилучшим с начала августа

Рынок акций США продемонстрировал в четверг позитивный настрой. Фондовые индексы стран АТР в основном растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу утром.

Американский рынок акций продемонстрировал в четверг позитивный настрой благодаря хорошим статданным.

Dow Jones вырос почти на 1%, что стало максимальным дневным подъемом с 7 августа, сообщает MarketWatch.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,2%, по данным Trading Economics, и на 0,1%, согласно результатам опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - до 220 тыс., говорится в отчете министерства труда. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 9 тыс.

Цены производителей (индекс PPI) в августе подскочили на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда страны. Это максимальное повышение с июня 2022 года. Аналитики в среднем ожидали прироста на 0,4%.

В годовом выражении значение индекса PPI в августе увеличилось на 1,6%. Это самый значительный прирост за четыре месяца. Эксперты предполагали подъем на 1,2%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,2% в годовом выражении (минимальный подъем с января 2021 года) и на 0,2% за месяц. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами.

Исходя из опубликованных данных, инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания сохранит размер базовой процентной ставки.

"Учитывая отчет о розничных продажах за прошлый месяц, который оказался сильнее прогноза, вместе с последними данными об инфляции, мы считаем, что ФРС по-прежнему будет склонна к тому, чтобы сделать паузу на следующей неделе", - заявил директор по инвестициям Key Private Bank Джордж Матейо. Однако он не исключает, что Федрезерв может предупредить о необходимости дальнейшего повышения ставки в случае сохранения текущей экономической ситуации.

Котировки фьючерсов на размер ставки указывают на 97%-ю вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменения в сентябре. При этом шансы на ее повышение в ноябре на 25 базисных пунктов оцениваются в 32,4%, по данным CME Fed Watch Tool.

ADR британского разработчика процессоров Arm Holdings по итогам дебютных торгов в четверг взлетели в цене почти на 25% - до $63,59. Компания в рамках IPO разместила 95,5 млн ADR по цене $51 за штуку на общую сумму $4,87 млрд. IPO Arm стало крупнейшим в США с момента размещения акций американского производителя электромобилей Rivian в ноябре 2021 года, объем которого составлял $13,7 млрд.

Акции других представителей технологического сектора также подорожали, включая Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,6%.

Цена бумаг Nikola подскочила более чем на 32%. Производитель электрогрузовиков сообщил о том, что планирует начать поставки машин на водородном топливе в конце текущего месяца или в начале октября.

В то же время стоимость акций HP Inc. (SPB: HPQ) снизилась на 1,8%. Инвестиционная фирма американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) продала 5,5 млн акций производителя компьютерной техники за последние три дня, сократив размер принадлежащего ей пакета до 115,5 млн бумаг.

Акции Visa Inc. (SPB: V) подешевели на 2,6%. Платежная система объявила о намерении упростить структуру своих акций, которые в настоящее время разделены на три класса.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 331,58 пункта (на 0,96%) - до 34907,11 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), подорожавшие на 2,9% и 2,7% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 за день увеличилось на 37,66 пункта (на 0,84%) и составило 4505,1 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 112,47 пункта (на 0,81%), достигнув отметки 13926,05 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в пятницу на позитивных статданных из Китая, показывающих, что принятые Пекином меры поддержки экономики приносят свои плоды.

Для китайского рынка акций, однако, сильные статданные означают снижение вероятности новых масштабных стимулов. Индекс Shanghai Composite теряет 0,45% в ходе торгов.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост стал максимальными с апреля.

Розничные продажи в КНР в августе повысились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам восьмого месяца подряд, в августе оно было максимальным с мая.

Безработица в Китае в прошлом месяце снизилась до 5,2% с июльских 5,3%.

"Рост промпроизводства и розничных продаж в Китае в августе впечатляют, - отмечает аналитик Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Фрэнсис Чунг. - Статданные говорят о стабилизации экономики КНР".

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему в четверг 591 млрд юаней ($81,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

Однако по 14-дневным операциям обратного РЕПО китайский ЦБ понизил ставку на 20 б.п., до 1,95%.

Среди лидеров снижения в материковом Китае - акции NARI Technology Co. (-2,2%), Shaanxi Coal (-1,6%), CITIC Securities (-1,3%), China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (-0,9%).

В то же время уверенно дорожают акции производителя строительного оборудования Hongbo Co. (+10%), SVG Tech Group (+10,9%), Zijin Mining (+1,5%).

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,2%. В числе лидеров роста в Гонконге - акции Wuxi Biologics (+5,4%), Semiconductor Manufacturing International (+2,2%), Ping An Insurance (+1,1%)

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 1,1% в пятницу. Активно дорожают акции SoftBank Group (+2,3%), Tokyo Electron (+2,9%), Toyota Motor (+3%), Inpex Corp (+1,4%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 1,2% в ходе торгов, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 1,3%.

Цены на нефть продолжают расти и завершают неделю уверенным подъемом.

Поддержку рынку в пятницу оказали сильные статданные по экономике КНР. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Розничные продажи повысились на 4,6%, причем их подъем стал самым существенным с мая. Темпы роста как промпроизводства, так и розничных продаж в августе, превзошли прогнозы рынка.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет $94,47 за баррель, что на $0,77 (0,82%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов увеличилась на $1,82 (2%), до $93,7 за баррель, что является максимумом с 15 ноября.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,83 (0,92%), до $90,99 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $1,64 (1,9%), до $90,16 за баррель, самого высокого значения с 7 ноября.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили порядка 4% на фоне опасений сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.