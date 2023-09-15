Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку акций "Магнита", прогнозная стоимость составляет 6799 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Ритейлер "Магнит" подвел итоги программы buyback для инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21 млн 903 тыс. 163,8 акций или 21,5% бумаг. Согласно сообщению ритейлера, всего на выкуп было потрачено порядка 48,5 млрд рублей. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива - 2215 рублей/акция. Таким образом, компания полностью завершила расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear, - отмечают эксперты. - Если выкупленные в рамках этой программы бумаги будут погашены, то цена акций "Магнита" получит еще больший импульс к росту, так как увеличится прибыль на одну акцию и потенциальные дивиденды. Также есть вариант проведения новых сделок слияния и поглощения, чтобы усилиться в регионах, конкурируя с Х5 Retail Group, или же продажи стратегическому инвестору. На этом фоне на бумаги "Магнита" смотрим положительно, целевой уровень составляет 6799 рублей за штуку".

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