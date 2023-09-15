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15 сентября 2023 года 09:57

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 15 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне ожиданий итогов сентябрьского заседания Банка России по ставке; при этом некоторую поддержку ценам рублевых облигаций может оказать в целом позитивная внешняя конъюнктура, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Аналитики расходятся во мнениях по поводу решения совета директоров ЦБ РФ в пятницу. Часть экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12% годовых. Ряд экономистов ждут повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов - до 13-14% годовых.

ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявляла в начале сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отмечала тогда председатель ЦБ.

Американский рынок акций продемонстрировал в четверг позитивный настрой благодаря хорошим статданным. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,2%, по данным Trading Economics, и на 0,1%, согласно результатам опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - до 220 тыс. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 9 тыс.

Цены производителей (индекс PPI) в августе подскочили на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда страны. Это максимальное повышение с июня 2022 года. Аналитики в среднем ожидали прироста на 0,4%. В годовом выражении значение индекса PPI в августе увеличилось на 1,6%. Это самый значительный прирост за четыре месяца. Эксперты предполагали подъем на 1,2%. Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,2% в годовом выражении (минимальный подъем с января 2021 года) и на 0,2% за месяц. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами.

Исходя из опубликованных данных, инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания сохранит размер базовой процентной ставки.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в пятницу на позитивных статданных из Китая, показывающих, что принятые Пекином меры поддержки экономики приносят свои плоды. На этом фоне гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,2%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в пятницу на 1,1%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi увеличился в ходе торгов на 1,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,3%. Вместе с тем для китайского рынка акций сильные статданные означают снижение вероятности новых масштабных стимулов. Индекс Shanghai Composite теряет 0,45% в ходе торгов.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении. Рост стал максимальными с апреля. Розничные продажи в КНР в августе повысились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам восьмого месяца подряд, в августе оно было максимальным с мая. Безработица в Китае в прошлом месяце снизилась до 5,2% с июльских 5,3%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему в четверг 591 млрд юаней ($81,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Однако по 14-дневным операциям обратного РЕПО китайский ЦБ понизил ставку на 20 базисных пунктов, до 1,95% годовых.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти и завершают неделю уверенным подъемом. Поддержку нефтяному рынку в пятницу оказали сильные статданные по экономике КНР. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $94,36 за баррель, что на 0,7% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов увеличилась на 2%, до $93,7 за баррель, что является максимумом с 15 ноября. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,74%, до $90,83 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на 1,9%, до $90,16 за баррель, самого высокого значения с 7 ноября прошлого года.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили порядка 4% на фоне опасений сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 сентября снизилась в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,185 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,956 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение в ожидании объявления итогов пятничного заседания ЦБ РФ по ставке.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,2% и составил 106,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,17%, опустившись до 857,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (-1,4%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-1,1%) и "Почта России-001Р-10" (-0,96%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-05R" (+0,25%), "Транснефть-001P-08" (+0,18%) и "Роснефть БО-05" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ 19 сентября начнет размещение облигаций серии ПБО-002Р-38 с погашением 18 июля 2029 года объемом 40 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными с привязкой к RUONIA. Размер ставки будет определяться по формуле: RUONIA + спред, равный 1,65%. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 сентября за один час без премаркетинга.

Лизинговая компания "Роделен" 5 октября с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 года. Техразмещение запланировано на 10 октября. В конце июля Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ЛК "Роделен" серии 002P объемом 10 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов компании объемом 500 млн рублей.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) 14 сентября досрочно погасила оба выпуска облигаций, находившихся в обращении, - серии 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом 2,3 млрд рублей. Объем серии 001Р-01 составлял 2 млрд рублей, плановая дата погашения - 27 мая 2025 года (срок обращения около 2,7 лет), объем выпуска 001Р-02 - 298,929 млн рублей, дата погашения - 27 июня 2025 года (около 2,8 лет). Выпуски были размещены в августе 2022 года по ставке 0,01% годовых, купоны полугодовые.

АО "Холдинговая компания "Эволюция" приняло решение 18 сентября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-01 на 10 млрд рублей, выкупленный ранее по оферте. Размещение 7-летнего выпуска на 10 млрд рублей проходило с 23 июня 2022 по 30 марта 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,92% годовых. Ставки 2-14-го купонов определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%. Ставка текущего купона - 10,92% годовых. Номинал одной облигации - 1 млн рублей.

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн Калашников") приняло решение 5 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 7 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Десятилетний выпуск с погашением в сентябре 2027 года на 7 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года по ставке 9% годовых. Ставка текущего, 12-го, купона - 9,4% годовых, на 10 октября была запланирована оферта. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 12 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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