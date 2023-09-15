Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Распадской

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Распадской", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Междуреченский городской суд вынес постановление об административном правонарушении в отношении "Распадской" и остановке на 90 суток выемки коксующегося угля в лаве 4-6-37 одноименной шахты. Компания сообщила, что планирует возобновить добычу в полном объеме в ближайшие дни и сейчас устраняет нарушения, - указывает эксперт. - На долю шахты "Распадская" приходится около 21% всего объема производства. Сейчас уголь добывается двумя лавами, поэтому шахта продолжит использовать как минимум 50% мощностей. В наихудшем раскладе (в случае остановки работы на 90 дней) добытчик угля может потерять 2-3% объемов за 2023 год, однако мы считаем, что эмитент сможет возобновить добычу раньше. В четверг котировки бумаг компании на Московской бирже снизились на 2%, поэтому новость считаем отраженной в цене. По-прежнему позитивно оцениваем "Распадскую".

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