ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку на 1-2 п.п. в пятницу - "Алор Брокер"

Банк России с большой вероятностью поднимет ключевую ставку на 1-2 п.п. по итогам заседания в пятницу, 15 сентября 2023 года, в целях борьбы с инфляцией, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Однако эксперт при этом отмечает в комментарии, что регулятор будет искать все возможности для скорейшего снижения ставки, чтобы не тормозить экономику.

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